Dlaczego ubrania w szafie czasami brzydko pachną? Zapewne zdarzyło Ci się wyjąć z szuflady bluzkę lub sweter, które nieprzyjemnie pachnie szafą, mimo że są czyste. Powodem, tego specyficznego fetoru najczęściej jest wilgoć i zastój powietrza. Kiedy ubrania są ułożone obok siebie, powietrze nie może krążyć wokół tkaniny, przez co ubrania zaczynają śmierdzieć stęchlizną. Jeśli to możliwe, wieszaj ubrania, zamiast je składać i układać w stosy, aby między każdymi rzeczami było więcej miejsca. Pamiętaj też, aby co jakiś czas dokładnie wysprzątać miejsce, w którym przechowujesz ubrania. Spryskaj wewnętrzne części szafy wodą zmieszaną z octem w proporcjach 1:1, a następnie wytrzyj do sucha. Możesz także użyć sody oczyszczonej, która świetnie radzi sobie również z pochłanianiem nieprzyjemnych zapachów. Dodaj kilka łyżek do słoika i ustaw na półce. Użyj także naturalnego odświeżacza.

Nakładam kroplę i wkładam do szafy. Ubrania pachną jak prowansalska łąka. Naturalny sposób perfumowania ubrań

Jednym z prostych, a zarazem niezwykle przyjemnych sposobów na wprowadzenie odrobiny natury do domu, jest naturalne perfumowanie ubrań za pomocą podkładek filcowych i olejków eterycznych. Naturalne olejki eteryczne są wolne od szkodliwych substancji chemicznych, które często znajdują się w komercyjnych perfumach i odświeżaczach powietrza. Ponadto, olejki eteryczne mają właściwości terapeutyczne – mogą poprawiać nastrój, redukować stres i dodawać energii. Żeby stworzyć naturalny zapach do szafy, wybierz naturalny filc wełniany, który dobrze absorbuje olejki eteryczne. Możesz kupić gotowe podkładki lub wyciąć je samodzielnie w dowolnym kształcie. Wybierz także swoje ulubione olejki lub stwórz własne kompozycje zapachowe. Prowansalska lawenda, eukaliptus, drzewo cedrowe, cytryna, róża – możliwości są nieograniczone. Ważne jednak, by przed użyciem olejków sprawdzić, czy nie jesteśmy na któryś z nich uczuleni. Gdy mamy już podkładki i olejki, wystarczy zaaplikować kroplę lub kilka kropel na filc. Tak przygotowany materiał umieść w szafie między ubraniami.

Naturalne perfumowanie ubrań rozmarynem i cytryną

Eksperci od sprzątania zdradzają swój sekret wykorzystania zwyczajnej gałązki rozmarynu. Roślina, która kojarzymy z aromatyzowaniem potraw, sprawdzi się także jako odświeżacz powietrza. Dodatkowo jej intensywny zapach doskonale zadziała jako środek odstraszający mole. Gałązki rozmarynu wymieniamy raz w tygodniu. Druga metoda polega na stworzeniu woreczków materiałowych, w których znajduje się aromatyczna roślina. Gałązki mogą być całe lub połamane i owinięte kolorową wstążką. Worki umieszczamy w pobliżu ubrań wiszących w szafie. Jeśli chcemy jeszcze wzmocnić zapach, możemy przygotować domowy odświeżacz. Wystarczy wycisnąć odrobinę soku z cytryny i zmieszać dwiema kroplami olejku lawendowego oraz rozmarynowego. Mieszankę przelewamy do atomizera i delikatnie spryskujemy ubrania.

