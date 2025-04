Rozsyp to w szafie, a przez tygodnie będzie unosił się w niej zapach kwiatów i lata z dzieciństwa. Sposób na perfumowanie ubrań, który pokocha każda kobieta

Wymieszaj to i wstaw do szafy. Przez długi czas będzie w niej przyjemnie pachnieć

Perfumy do szaf mają sprawić, że nasze ubrania będą przepięknie pachniały. Wpływa to przede wszystkim na nasze bodźce i lepsze samopoczucie. Pięknie pachnące ubrania lepiej i przyjemniej się nosi. Niestety, często zapach świeżego prania wietrzeje i może pojawić się nieprzyjemny aromat stęchlizny. Nie musisz od razu kupować chemicznych zapachów i odświeżaczy to szaf. W przypadku, gdy zmagasz się z zapachem stęchlizny sprawdź, czy nie masz problemu z nadmierną wilgocią w szafie.

Do przygotowania naturalnego zapachu do szafy będziesz potrzebować:

miseczki,

1 opakowania sody oczyszczonej,

ulubionego olejku eterycznego,

kilku listów laurowych.

Jak zrobić naturalny odświeżacz do szafy?

Do niewielkiej miseczki wsyp całe opakowanie sody oczyszczonej, a następnie dodaj kilka kropli olejku eterycznego. Świetnie w tym celu sprawdzi się olejek różany, lawendowy lub eukaliptusowy. Mają one dość intensywny zapach, dzięki czemu przez dłuższy czas będą wyczuwalne. Soda oczyszczona świetnie niweluje brzydkie zapachy i redukuje wilgoć. W połączeniu z olejkami eterycznymi staje się przewodnikiem i utrwalaczem zapachy. Na koniec włóż do miski liście laurowe. Są one świetnym dodatkiem do domowego odświeżacza. Liście laurowe nie tylko wydzielają olejku eteryczne, które przepięknie pachną i redukują poziom stresy, ale także przepędzają mole ubraniowe. Możesz je wykorzystać nie tylko w połączeniu z sodą oczyszczoną, ale także solo. Wystarczy, że włożysz kilka listków wawrzyny do bawełnianego woreczka i położysz w szafie. Tak przygotowane zapachy do szaf sprawią, że Twoje ubrania będą bosko pachnieć przez długi czas.