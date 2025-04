Robię to z lawendą najpóźniej na początku kwietnia, aby latem pięknie zakwitła. Potem mam fioletowy dywan w ogrodzie. Pielęgnacja lawendy wiosną

Robię to z lawendą najpóźniej na początku kwietnia, aby latem pięknie zakwitła

Lawenda to piękna i aromatyczna roślina, która może być ozdobą każdego ogrodu lub balkonu. Aby cieszyć się jej urokiem przez długi czas, warto znać podstawowe zasady pielęgnacji. Uprawa lawendy staje się w Polsce coraz popularniejsza. I to nie tylko można ją zobaczyć na wielkich plantacjach, ale także w przydomowych ogródkach czy na tarasach. Jej fioletowy kolor cieszy oko i zmysły przez całe lato, a każdy, kto ją uprawia, pragnie zrobić wszystko, aby latem wspaniale zakwitła. To dlatego o lawendę w ogrodzie należy dbać przez cały rok, a już wiosną przygotować ją odpowiednio do kwitnięcia. Dzięki temu latem będziemy mieć fioletowy dywan z kwiatów pod oknami swojego domu. Przede wszystkim należy pamiętać o przycinaniu lawendy wiosną. Ten zabieg wykonuje się na przełomie marca i kwietnia, choć ja od lat robię to na początku kwietnia, kiedy ryzyko wystąpienia przymrozków jest minimalne. Odpowiednie cięcie pomaga utrzymać roślinę w dobrej formie, zwiększa kwitnienie oraz ułatwia formowanie krzewu.

Jak prawidłowo przyciąć lawendę na wiosnę?

Wiosenne cięcie lawendy należy przeprowadzić, jeśli nie robiliśmy tego jesienią. Podczas tego zabiegu trzeba pamiętać o kilku zasadach, które nie tylko usprawnią zadanie, ale też nie uszkodzą rośliny. W efekcie lawenda pięknie zakwitnie już za kilka tygodni. Jak prawidłowo przycinać lawendę wiosną?

Wybierz odpowiedni moment: Najlepszy czas na cięcie to wczesna wiosna, gdy minie ryzyko przymrozków, a na lawendzie pojawią się pierwsze, małe listki. Użyj ostrych narzędzi: Do cięcia lawendy użyj ostrych sekatorów lub nożyc ogrodowych. Tępe narzędzia mogą uszkodzić pędy i zwiększyć ryzyko infekcji. Usuń uszkodzone i martwe pędy: Na początku usuń wszystkie uszkodzone, chore lub martwe pędy. Skróć pozostałe pędy o 1/3 długości: Skróć pozostałe pędy o około 1/3 długości, tnąc tuż nad miejscem, gdzie wyrastają nowe listki. Nadaj roślinie kształt: Podczas cięcia staraj się nadać roślinie zwarty, kulisty kształt. Nie tnij zbyt głęboko: Unikaj cięcia w zdrewniałe części pędów, ponieważ lawenda może mieć trudności z wypuszczeniem nowych pędów z tych miejsc.