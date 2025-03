Spryskałam ulubionymi perfumami i przykleiłam w szafie, a przepiękny zapach otulił moje ubrania. Zneutralizował brzydkie zapachy. Naturalny zapach do szafy

Spryskałam ulubionymi perfumami i przykleiłam w szafie, a przepiękny zapach otulił moje ubrania

Często zapach w szafie pozostawia wiele do życzenia. Z czasem może pojawić się w jej wnętrzu zduszony zapach stęchlizny, który z łatwością przenosi się na nasze ubrania. Tego raczej każdy z nas wolałby uniknąć. Dlatego tak chętnie kupujemy w sklepach odświeżacze do szaf z nadzieją, że uporają się z tym problemem. Jednak najczęściej pomagają one na chwilę, dopóki ich aromat się nie ulotni, a wtedy znowu pojawia się ta nieprzyjemna woń. Przede wszystkim tu należy działać kompleksowo i porządnie wysprzątać szafę. Dopiero wtedy warto umieścić w niej odświeżacz powietrza. Jednak zanim pobiegniesz do sklepu, to spróbuj przygotować naturalny zapach do szafy. Ma on jedną sporą zaletę - możesz przygotować go na bazie swoich ulubionych perfum, które otulą potem ubrania w szafie. Do przygotowania naturalnego zapachu do szafy potrzebujesz filcu samoprzylepnego, którym podkleja się meble i ulubionych perfum. Spryskaj filcowy materiał tak, aby był delikatnie zwilżony i naklej go na bok wnętrza szafy lub garderoby. Perfumy w naturalny sposób odświeżą powietrze i zadbają o to, aby odzież nie zaczęła pachnieć stęchlizną.

Sposób na zapach w szafie

Dosyć często dochodzi do tego że we wnętrzu szafy czy w szufladach może pojawić się nieprzyjemny zapach. Aby temu zapobiec, co przede wszystkim należy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze pamiętaj, aby nie upychać do niej zbyt dużej ilości ubrań. Przez to utrudnisz cyrkulację powietrza i może pojawić się zapach stęchlizny. Oprócz tego raz na jakiś czas wietrz szafę. Możesz po prostu zostawić otwarte drzwi na kilka godzin. Najlepiej jednak raz na pół roku zrobić gruntowne czyszczenie szafy. Co to oznacza? Wyjmij z niej odzież i dokładnie wymyj wnętrze wodą z mydłem. Pamiętaj też o upraniu ubrań przed ponownym włożeniem ich do szafy.

Naturalny płyn do płukania tkanin sprawi, że będą pięknie pachnieć po praniu

Jeśli chcesz, aby nasze ubrania i domowe tekstylia ładnie pachniały po praniu, można też zastąpić sklepowy płyn do płukania tym naturalnym zapachem do prania. Przygotujesz go samodzielnie z dwóch składników. Wystarczy, że do 50 ml octu dodasz jedną łyżeczkę ulubionego olejku eterycznego i wlejesz tę mieszankę do przegrody na płyn zmiękczający w swojej pralce. Ocet znakomicie zmiękcza i oczyszcza tkaniny, natomiast olejek eteryczny to naturalna substancja nadająca piękny zapach ubraniom podczas prania. Dzięki temu naturalnemu zapachowi, Twoje pranie będzie przepięknie pachnieć przez wiele dni, a do tego tkaniny będą miękkie.

