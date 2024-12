Ewa Minge już zaplanowała swój pogrzeb, a Edyta Górniak spisała testament. Nie są jedyne!

Edyta Górniak nie zawsze twardo stąpa po ziemi, ale w kwestii pieniędzy ma jasne stanowisko - jej syn, który w razie czego odziedziczy schedę po mamie, musi wiedzieć, jak zaopiekować się zgromadzonym majątkiem. Edyta Górniak spisała więc testament, w którym wszystko zostało wyłuszczone. Gwiazda wprowadziła syna we wszystkie najważniejsze kwestie.

Usiadłam z Allanem i powiedziałam: "Kochanie, musisz wiedzieć, ile mamy pieniędzy i gdzie one są. Gdyby coś się stało, musisz mieć do nich dostęp i wiedzieć, w jaki sposób". Tak niezależnie od tego, co mam w testamencie napisane, żeby się nie bał, że się coś mamie stało, a on zostaje bez niczego - opowiadała Górniak w rozmowie z "Super Expressem".

Piosenkarka już w 2019 r. głośno oznajmiła, że spisała testament. Górniak miała wtedy 46 lat, a jej syn zaledwie 15. Musiała odbyć z Allanem poważną rozmowę. Wyjaśniła swojemu jedynemu dziecku wszystko, co chłopak powinien wiedzieć w razie śmierci mamy.

Myślę o śmierci. Straciłam trochę zdrowia. Bardzo długo chorowałam, ból fizyczny dał mi w kość - tłumaczyła gwiazda.

Ewa Minge zaplanowała swój pogrzeb

Projektantka Ewa Minge, podobnie jak Edyta Górniak, lubi mieć wszystko zaplanowane. W trakcie długiej i owocnej kariery zgromadziła majątek, który prawdopodobnie odziedziczą jej synowie. Swoim dzieciom jeszcze za życia pozostawiła instrukcje co do pogrzebu. Zaplanowała każdy jego szczegół.

Mają być czerwone róże, muzyka ma być wesoła, wszyscy kolorowo poubierani. Ma nie być żadnej żałoby. (...) Nie chcę trumny. Chciałabym jednak, żeby mnie spalili. Z urną mają radośnie przejść i rozsypać mnie, gdzie się da - wyznała Minge Pudelkowi.

Dodała, że ma zadanie dla synów.

Moi synowie mają zapowiedziane, że mają mnie powkładać w probówki i jak gdzieś będą w świat latać, to mają mnie w ładnych miejscach świata wysypywać.

Małgorzata Rozenek już dawno spisała testament. Aktualizuje go przed każdymi wakacjami

O przyszłość synów i męża zadbała także Małgorzata Rozenek-Majdan, która jeszcze jako młoda osoba spisała testament. Co ciekawe, gwiazda aktualizuje go przed każdymi wakacjami! Nic dziwnego, wyjazdy bywają niebezpieczne, a Małgosia sporo podróżuje. Poza tym w ciągu roku jej majątek na pewno ulega zmianom - a to wpadną duże zakupy np. apartament, a to kolejna wypłata od firm, z którymi współpracuje gwiazda, a to jej marka zarobi... W kwestii pieniędzy trzeba trzymać rękę na pulsie.

Jestem osobą bardzo analityczną. Moje testamenty przed każdymi wakacjami są spisywane. To mi daje poczucie bezpieczeństwa. Cała praca jest po to, żeby zabezpieczyć moje dzieci, żeby mogły się realizować - przyznała w rozmowie z WP.

Dorota Wellman chce mieć pogrzeb, na który przyjdą wszyscy znajomi

Dorota Wellman w marcu skończyła 63 lata, ale już myśli o pogrzebie. W końcu to czeka każdego z nas, więc warto nie zrzucać tak ważnej kwestii na barki najbliższych, którzy będą w smutku przeżywać żałobę. Załatwienie spraw pogrzebowych za życia może przynieść spokój osobie planującej, a później tak samo zadziałać na bliskich po potężnej stracie. Wellman ma swoje obawy.

Boję się, że jak umrę, to będę tylko czarnym zdjęciem w TVN24, z płonącą świeczką w tle. Ale na mój pogrzeb już nikt nie przyjdzie, bo się znamy na odległość. A ja chcę, żeby na mój pogrzeb przyszli ludzie, których znałam i którzy zechcą mnie odprowadzić w ostatnią drogę. Co więcej, zarządziłam i napisałam wyraźnie, jak mój pogrzeb ma wyglądać. Na moim pogrzebie ma być impreza. Nikt ma nie płakać, nikt ma nie wygłaszać przemówień i nie mówić, jaka byłam piękna i mądra. Pie...ć to! Ludzie mają się spotkać, wspomnieć o mnie i napić za to, żebym prostą drogą poszła tam, gdzie trzeba pójść. Uważam, że to naturalne przedłużenie mojego życia towarzyskiego - zapowiedziała Wellman w "Vivie".

Co z innymi gwiazdami?

Testament spisały już Matylda Damięcka, Ewa Wachowicz, Monika Richardson czy Joanna Koroniewska. Wszystkie mówią wprost: chcą mieć wpływ na to, co stanie się z ich pieniędzmi, gdy umrą. To dojrzałe podejście, które jeszcze nie jest w Polsce zbyt popularne. Może warto to zmienić i zadbać również o te sprawy w ramach postanowień noworocznych?

