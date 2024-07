Małgorzata Rozenek-Majdan kupiła mieszkanie. Wiemy, ile zapłaciła za metr. Dużo?

Małgorzata Rozenek-Majdan na swoim instagramowym profilu pokazała najpierw zdjęcia, a później nagranie. I tu, i tam chwaliła się nowym nabytkiem - aktem notarialnym mówiącym o tym, że została właścicielką kolejnej nieruchomości. Rozenek ma już bowiem kilka mieszkań, które kupiła z jednego, ale bardzo ważnego powodu - aby zadbać o przyszłość swoich synów i zabezpieczyć ich w najlepszy możliwy sposób.

Rozenek zadbała o synów i kupiła im po mieszkaniu

Chłopcy, gdy dorosną, dostaną od mamy po apartamencie. A że ceny mieszkań z roku na rok rosną, młodzi mężczyźni za jakiś czas nie będą musieli martwić się o zakup dachu nad głową. Rozenek ma trzech synów, więc można się domyślać, że jest właścicielką przynajmniej tylu nieruchomości. Teraz do jej portfela nieruchomości trafił kolejny nabytek.

"Co za dzień. Kolejny cel z listy marzeń zrealizowany. Jestem dumna, szczęśliwa i na dobrej drodze. Jeżeli poprzednie mieszkania kupowałam dla synów, to dla kogo jest ten apartament? Kołobrzeg, nasza historia właśnie się zaczęła" - pisała Rozenek w sieci.

Rozenek ma nowy apartament. To nie jest zwykłe mieszkanie

Gwiazda telewizji nowym apartamentem pochwaliła się na swoim profilu na Instagramie. Na nagraniu zrealizowanym w biurze notariusza widać dumną właścicielkę, która aż promienieje radością. Zakup lokum w Kołobrzegu to nie byle co. Tym bardziej lokum luksusowego. Szczegóły zdradził Marian Owerko. To właśnie on podpisał umowę z Małgorzatą Rozenek-Majdan. O przedsięwzięciu opowiedział na LinkedIn.

"Miło mi poinformować, że 16 lipca jako współinwestor miałem okazję podpisać akt notarialny sprzedaży apartamentu hotelowego z Małgorzatą Rozenek-Majdan, która stała się klientką i szczęśliwą posiadaczką nieruchomości w resorcie Harmony Resort Kołobrzeg" - czytamy.

"To wyjątkowy obiekt, który realizowany jest w 5-gwiazdkowym standardzie. Liczy 282 apartamenty i pokoje hotelowe (..) o łącznej powierzchni niemal 12 000 m2 i bardzo rozbudowanych częściach wspólnych o powierzchni ok. 3 000 m2, na które składają się m.in. strefa wellnes & sport z basenem zewnętrznym i wewnętrznym, zjeżdżalniami, saunami i jacuzzi i siłownią, restauracje, bary, pokoje zabaw dla dzieci i strefa konferencyjna" - dodał inwestor.

Rozenek do swojego apartamentu będzie mogła wejść jednak dopiero w 2026 r. bo wtedy przewidziano zakończenie budowy.

Na stronie ośrodka widać reklamę informującą, że można na nim zarobić nawet 9 proc. rocznie. Może lokum Rozenek to kolejny pomysł na zarobek, a nie tylko wydanie pieniędzy?

Nowe mieszkanie Rozenek. Gdzie i za ile je kupiła?

Nie wiadomo, na jak duży apartament pozwoliła sobie gwiazda telewizji. Jednak ze strony inwestycji dowiadujemy się o najniższych cenach za lokum - to 500 tys. zł netto z wyposażeniem. Według Pudelka ceny za metr kwadratowy oscylują wokół 20 tys. zł. To dużo czy mało?

