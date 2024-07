Małgorzata Rozenek-Majdan wysyła synów w świat. Co za destynacje

Jerzy Stuhr: "Żona zawiozła go do szpitala". Wiemy jak wyglądały ostatnie tygodnie

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z bardziej znanych polskich celebrytek. Nic więc dziwnego, że sporo osób chce wiedzieć, co dzieje się u niej na bieżąco. Niedawno w rozmowie z nami wyjawiła, że przed nią gorący okres. Jeden syn jedzie do USA, z kolei drugi zaczyna szukać mieszkania we Francji. Małgosia ma więc pełne ręce roboty!

Małgorzata Rozenek-Majdan wysyła synów w świat

Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo dba o edukację swoich dzieci. W rozmowie z nami wyjawiła, jak jej synowie zamierzają spędzić wakacje. Na jaw wyszło, że Tadeusz planuje wyjazd do USA. Warto dodać, iż jest to pierwsza tak daleka samotna podróż 14-latka.

"Najpierw Tadek jedzie na summer camp do Nowego Jorku, więc musimy go spakować. No i sam jedzie, sam leci, więc trochę to przeżywam. Mam wrażenie, że bardziej ja niż on. To jego pierwszy wyjazd - tak daleki. Marzył o tym, chciał. Widzi w tym swoją przyszłość, a ja się cieszę, że możemy mu zapewnić możliwość edukacyjną" - przyznała Rozenek-Majdan.

Okazuje się, że jeden z nich zdał w tym roku maturę i szykuje się do studiów. Chłopak wybrał jedną z bardziej prestiżowych szkół we Francji. To właśnie dlatego w czasie wakacji musi znaleźć mieszkanie, w którym spędzi najbliższe miesiące. Oczywiście w wyborze pomoże mu Małgorzata oraz Radosław.

"Stasiek jest teraz na etapie szukania mieszkania we Francji, więc szukamy i pewnie w sierpniu będziemy jechać i oglądać, więc tak naprawdę tak teraz wygląda przygotowanie do wakacji. Zaraz wylatujemy na upojny weekend, potem kolejny, kolejny. Akurat mamy tak, że wyjeżdżamy weekendami, a wracamy tutaj szybko poogarniać rzeczy i znowu wylatujemy" - powiedziała "Super Expressowi" Rozenek-Majdan.

Jakiś czas temu Małgosia w rozmowie z nami wyznała, że jej syn dostał odpowiedź z uczelni, na którą chciała, żeby poszedł. Wszystko wskazuje więc na to, iż ostatecznie Stanisław wybrał szkołę, którą polecała mu mama.

"A po maturze studia. Dostaliśmy informację, że uniwersytet, do którego aplikował we Francji, przyjął go. To jest akurat ten uniwersytet, na który ja chciałam, żeby poszedł. Jeszcze czekamy na odpowiedź uczelni, na którą Stasio bardzo chciał pójść, ale cieszę się, że ma już ten plan B, że tu jest zabezpieczony, a teraz czekamy dwa tygodnie na odpowiedź z planu A" - wyznała Rozenek-Majdan.

