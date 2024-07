Tak zmieniała się Małgorzata Rozenek-Majdan na przestrzeni lat. Wszystko z myślą o Radku

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan tworzą udaną relację od wielu lat. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" celebrytka wyznała, że jej ukochany nigdy się przy niej nie nudzi, ponieważ, co trzy lata ma nową żonę.

Tak Małgorzata Rozenek-Majdan zmieniała się na przestrzeni lat dla Radosława

Małgorzata i Radosław już we wrześniu będą obchodzić jedenastą rocznicę ślubu. Zakochani bez wątpienia są jedną z lepiej dobranych par w polskim show-biznesie. Na początku ich znajomości mało kto dawał im jakiekolwiek szanse.

"Spotykaliśmy się z różnymi opiniami, gdy zaczęło wychodzić gdzieś, że jesteśmy razem. (…) To wszystko u nas było bardzo szalone, bardzo spontaniczne, bardzo szybkie. Pamiętam, jak się pierwszy raz spotkaliśmy w kinie. Podszedłem do Małgosi, próbując wyciągnąć od niej jakikolwiek kontakt, to powiedziała: "Nie podchodź, bo zaraz będzie, że będziesz moim mężem"" - mówił na jednym z nagrań opublikowanych w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z nami wyjawiła nam czy ingerowała w swój wygląd. Gwiazda w trakcie wywiadu przyznała się też do tego, że bardzo zależy jej na tym, aby je ukochany czuł się przy niej jak najlepiej.

"Od dogadzania to jest mój mąż, ja mu dogadzam - to jest jedyna osoba, której mam ambicję dogadzać i robię to dobrze. Natomiast nie ma we mnie takiej potrzeby, żeby robić to wobec kogokolwiek innego" - mówi Gosia.

Rozenek-Majdan poprosiliśmy o rozwinięcie wypowiedzi. Celebrytka w rozmowie z nami wyznała, że dba o Radka na różne sposoby. Np. zmienia się, co trzy lata.

"Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - wyjawiła.

To właśnie dlatego postanowiliśmy prześledzić zmiany w wyglądzie Gosi na przestrzeni lat. Okazuje się, że to, co mówiła, jest prawdą i rzeczywiście się zmieniała.

