Małgorzata Rozenek-Majdan o poprawianiu urody i hejcie. Wszystko wyznała

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z bardziej znanych polskich gwiazd. Kobieta od lat obecna w show-biznesie nie raz spotykała się z hejtem ze strony internautów, którzy potrafią pisać do niej naprawdę straszne rzeczy. Parę dni temu prezenterka wrzuciła do sieci fotografię, która wywołała ogromne emocje i rozpoczęła spekulacje na temat poprawek w jej wyglądzie.

Małgorzata Rozenek-Majdan mówi jasno o hejterach

Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z nami wyjawiła, że nie przejmuje się tym, co mówią o niej hejterzy. Gwiazda nie zastanawia się nad tym, czym negatywne komentarze są podyktowane.

"Nie ma we mnie takiej potrzeby zastanawiania się nad tym, co tymi ludźmi kieruje. Ja bardzo lubię zwracać uwagę na pozytywy i za każdym razem jak jest jakaś fala negatywnych komentarzy dotyczących nieważne wyglądu, działalności, programu, czegokolwiek, jednocześnie następuje tak samo duża fala pozytywnych emocji od kobiet, od ludzi, od moich followersów, rodziny czy od ludzi, których spotykam na ulicy, które za wszelką cenę chcą mi wynagrodzić ten hejt i są po prostu dla mnie bardzo mili. Ja żyje w takiej rzeczywistości braku równowagi, tylko bycia od ściany do ściany" - mówi "Super Expressowi" Rozenek-Majdan.

W rozmowie padło pytanie o rodzinę i wsparcie ze strony najbliższych. Okazuje się, że Małgosia może czuć to, że ukochany Radosław Majdan oraz dzieci zawsze będą stać po jej stronie.

"Rodzina mnie zawsze wspiera. Tak naprawdę my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się dużo dzieje, że czasem moje aktywności budzą kontrowersje. Krytyka dotycząca wyglądu to jest ta, która mnie najmniej dotyka. Ja nie ukrywam, że przeżywałam bardzo krytykę dotyczącą moich zobowiązań zawodowych, np. "Dzień Dobry TVN" - to mnie dotykało. To było realnie coś, co czułam, ponieważ zainwestowałam w to tak ogromne emocje, tak ogromny wysiłek, tak bardzo mi na tym zależało - to było coś, co czułam. Rzeczy dotyczące wyglądu, albo innych takich trywialnych rzeczy to nie jest coś, co mnie dotyka bardzo mocno" - powiedziała nam gwiazda.

Dodatkowo w rozmowie Rozenek-Majdan wypowiedziała się na temat poprawiania urody. Gwiazda przyznała, że raz na jakiś czas lubi się zmienić, co jest podyktowane chęcią rozwoju.

"To jest tak, że ja nigdy nie ukrywałam tego, że lubię rozwój. Lubię się zmieniać i rozwijać i będę to robić do końca życia. Cieszę się, że mam taką możliwość, co więcej cieszę się, że jestem zadowolona w kierunku, w którym to idzie i tak naprawdę nie wiem, co mogę powiedzieć więcej o tym. Tak naprawdę mam wrażenie, że wszyscy to analizują bardziej niż ja. Ja po prostu robię swoje, idę do przodu, niezależnie czy to są zmiany wyglądowe, czy zmiany legislacyjne w Polsce" - powiedziała "Super Expressowi" Małgorzata Rozenek-Majdan.

