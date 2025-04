Atak histerii! Uczestnik ZWYMIOTOWAŁ Z NERWÓW na planie! Wołano medyków

"Taniec z Gwiazdami" 16. Jak oni to zrobili?! Ten duet przejdzie do historii. Dziesiątki to mało!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Co działo się w poprzednim odcinku?

W poprzednim odcinku grupa pożegnała kolejną lojalną osobę - Kasię "Dżins". Z kolei zdrajcy wyeliminowali Jarka. Tym sposobem - znów odpadli sami lojalni. Dodatkowo zdrajcy, a dokładniej - Patrycja, musieli "pocałunkiem śmierci" wskazać kolejną ofiarę. Padło na Natalię, z którą Patrycja miała więź niemal jak z córką... bo łatwo było ją ucałować bez podejrzeń.

Ku zaskoczeniu wszystkich zdrajców - Patrycji, Gosi, Tomka i Grzegorza - dziewczyna pojawiła się jednak na śniadaniu, wprawiając ich w konsternację. Patrycja przypuszcza początkowo, że wśród zdrajców jest... zdrajca, który ją zdradził. Zwłaszcza, że na śniadaniu a to nie pojawia się Dawid... wszyscy są w szoku. Czyżby ktoś inny wykonał pocałunek śmierci wcześniej? Ostatecznie Dawid dociera spóźniony, co znaczy, że nikt nie został zamordowany.

Relację z poprzedniego odcinka znajdziesz tutaj: "The Traitors. Zdrajcy 2": WRÓŻKA Kasia wie kto jest zdrajcą! tego nikt się nie spodziewał!

"The Traitors. Zdrajcy 2": co dalej z Natalią?

Malwina Wędzikowska zapowiada jednak, że uczestników w tym odcinku czeka wyjątkowe zadanie, do tego w niezwykłym anturażu. Wszyscy uczestnicy przebiorą się w czarne, eleganckie stroje i dołączą do konduktu żałobnego.

- Widzę radość, ale ona jest przedwczesna. Wczoraj wieczorem jedno z was zostało osobiście naznaczone przez zdrajcę. ten ktoś dzisiaj umrze, a wy będziecie towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Nasz drogi, lojalny nieboszczyk, będzie miał niespotykaną okazję przeżyć swój własny pogrzeb

- zapowiada uczestnikom Malwina. Zdrajcy są zszokowani. Gosia mówi, że gdyby widzieli, to wybraliby kogoś innego, a nie najmłodszą uczestniczkę - Natalię...

I znowu to najmłodszy uczestnik, Dawid, jest na dobrym tropie. Sugeruje, że mogło chodzić o... pocałunek, "pocałunek śmierci". Dawid wskazuje też że podejrzewa - Gosię i Grzegorza, czyli faktycznych zdrajców! Czy tym razem ktoś mu uwierzy?

"The Traitors. Zdrajcy 2": zadanie z pogrzebem

w trakcie którego uczestnicy odkryli, kto faktycznie został naznaczony. Było to bez wątpienia jedno z najtrudniejszych zadań tego sezonu "The Traitors. Zdrajcy".

Malwina tłumaczy, że osoba "zamordowana" przez zdrajców wczoraj "umrze" w tym zadaniu. Jeśli wcześniej uczestnicy poprawnie odgadną tożsamość zamordowanej osoby, mogą wygrać 40 tysięcy złotych. Na swojej drodze napotkają wskazówki, które mają im pomóc w rozwikłaniu tej zagadki. Niektórych jednak zadanie przerosło...

Gosia powiedziała uczestnikom, że ma nieprzepracowaną traumę po śmierci matki, ale wzięła tabletki na uspokojenie więc nie boi się położyć do trumny. To drugie - o tabletce - było kłamstwem.

Kasia "FIT" bardzo martwiła się o Gosię, do której zbliżyła się w programie. Wyglądało na to, że bardziej martwiła się o nią, niż o siebie, kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego, że Gosia jest zdrajcą i nie zostanie pochowana w tym zadaniu...

"The Traitors. Zdrajcy 2": kompletna histeria uczestników

Trzeba oddać produkcji, że klimat, z czarnymi strojami w deszczu, chórem w czarnych kapturach, konduktem i całym anturażem pogrzebowym dał się uczestnikom we znaki.

- Moi drodzy, za chwilę spojrzycie śmierci w oczy. idziemy do miejsca waszego pochówku

- powiedziała Malwina do pozostałych w grze - Gosi, Mateusza, Natalii. Zajęli oni miejsca w trumnach, a pozostali mięli za zadanie głosować - wrzucając czarne róże do tej trumny, w której ich zdaniem jest osoba wskazana przez zdrajcę. Natalia natychmiast pękła i zalała się łzami. To z kolei poruszyło wszystkich innych, którzy też wpadli w płacz.

Marcin, nauczyciel i właściciel przedszkola, odszedł z miejsca zadania w histerii krzycząc, że nie chce w tym uczestniczyć i to jest chore. Ostatecznie zwymiotował z nerwów. Klęczał i modlił się.

Zobacz również: Uczestnik show TVN w kompletnej HISTERII! Opuści program? Tego jeszcze nie było...

– Ja nie chcę w tym uczestniczyć. Rezygnuję. Ludzie, czy was porąbało? To jest chore. Gdzie ten świat zmierza, ja pie*dolę (...) Są pewne rzeczy święte, których się po prostu nie tyka. Nie takie wartości wyniosłem z domu rodzinnego. Jako cywilizacja zmierzamy ku przepaści.

Ostatnią różę ostatecznie, po uspokojeniu się, wrzucił Marcin. Malwina zatrzasnęła wieko trumny Natalii, po czym z kolei w ryk wpadła Patrycja, która ją na to skazała... Wszyscy zdrajcy byli załamani, bo wskazując Natalię, nie wiedzieli, że skazują ją na tak straszny los.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Nagły zwrot akcji!

Malwina Wędzikowska powiedziała uczestnikom "The Traitors", że za nimi tak ciężki dzień, że mają do wyboru zrezygnować: albo z narady okrągłego stołu, albo z nocnego morderstwa. Jednogłośnie zrezygnowali z tego drugiego, by tej nocy spać spokojnie.

Zobacz również: "The Traitors. Zdrajcy 2": Niedoszła Miss, piękna modelka, syn z matką... Oto uczestnicy!

Malwina dała im jeszcze jeden prezent: powiedziała, że Natalia została naznaczona "pocałunkiem". To znaczy, że Dawid miał rację. Czy tym razem wreszcie lojalni dobrze zagłosują i wyeliminują jakiegoś zdrajcę?

"The Traitors. Zdrajcy 2": Okrągły stół

Dawid na stole powiedział, że bliskie Natalii osoby, bliskie jej kobiety, mogły to zrobić. Na to od razu odezwała się Patrycja, próbując od siebie odwrócić uwagę. Jej zagrywka odniosła chyba jednak odwrotny skutek... Maciej podchwycił temat i wskazał, że to Patrycja siedziała obok Natalii po okrągłym stole. Głos bodaj pierwszy raz na stole zabrała Kasia "Żabka", z zawodu wróżka.

- Chciałam tylko wam powiedzieć, że doszło do takiej sytuacji. Wywnioskujecie co chcecie. Kiedy podchodziłam do tej trumny z kwiatkiem, zobaczyłam oczy, których długo nie będę mogła zapomnieć. One były pełne przerażenia, ona się cała trzęsła. Ja położyłam różę i zapytałam tylko "Czy to była Kaja?". Ta dziewczyna robiła tak <kiwanie głową>. Ja wiem, że przekazała mi wtedy coś. Mój głos jest na Kaję, jeżeli dzisiaj nie odlecisz, to jutro też będę na ciebie głosować i do usranej śmierci

- powiedziała Kasia "Żabka". Cóż - magiczne moce ją mylą, bo Kaja jest lojalna.

Klaudia uważa, że zdrajcy to - Maciej, Dawid, Kaja i Patrycja. Cóż - trzy pudła i jedno trafienie. Klaudia przypomniała też, że Patrycja dotknęła swoim nosem jej nosa... I przez to była pewna że idzie na swój pogrzeb. Tylko że to nie była ona.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Kolejna eliminacja lojalnej!

Kaja otrzymała 5 głosów, o jeden mniej - Klaudia. Czyli znowu typowano dwie lojalne. Kaja, lojalna, pożegnała się z programem.

Klaudia była pewna, że "rozgryzła" zdrajców, tak jak i wcześniej była pewna, że "rozgryzła" małżeństwo Izabeli i Marcina, który jest gejem.

Zobacz również: MOCNY coming out w programie TVN! Marcin z "The Traitors" wyznał, że jest gejem

W programie na początku były 22 osoby, odpadło 11 - sami lojalni! Zostało 4 zdrajców i 6 lojalnych.

Malwina Wędzikowska chce mieć dziecko. Mówi wprost o założeniu rodziny Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.