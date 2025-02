"The Traitors. Zdrajcy": Niedoszła Miss, ekscentryczna nauczycielka, piękna modelka... Oto uczestnicy!

Izabella Krzan wypaliła do Magdy Gessler o wyglądzie. Szczerze to mało powiedziane!

2. sezon "The Traitors. Zdrajcy"

Grupa 22 zupełnie nowych graczy podzieli się na zdrajców i lojalnych, a następnie spróbuje wygrać chwałę i nagrodę pieniężną w programie "The Traitors. Zdrajcy". 2. sezon, podobnie jak pierwszy, nagrano w zamku w Belgii, a poprowadziła go ponownie Malwina Wędzikowska. Premiera na antenie TVN już w niedzielę, 23 lutego o 19:30. W tym sezonie nowością jest, że po emisji odcinka zobaczymy program na żywo "Arena", w którym Malwina wraz z gośćmi omówi co działo się w programie i czego możemy się spodziewać w kolejnych odcinkach, których w sumie będzie 12. Kogo zobaczymy w programie?

Uczestnicy 2. sezonu "The Traitors. Zdrajcy"

W programie już pierwsza edycja "The Traitors. Zdrajcy" przyciągnęła ciekawe osobowości, takie jak choćby kulturystka Olga czy pisarz Mikołaj Milcke.

W drugim sezonie casting wydaje się niezwykle trafiony - już wypatrzyliśmy kilku ulubieńców! Czy mają szansę na kariery w show-biznesie?

Izabela Molenda - "The Traitors. Zdrajcy 2"

Wśród uczestników zobaczymy nauczycielkę z dużym zamiłowaniem do butów na obcasie - Izabelę z Kielc. Sama chwali się, że uczy hotelarstwa i savoir-vivre. Czy jego zasadami popisze się w programie?

Izabela Molenda na Instagramie chwali się chętnie swoimi modowymi wyborami i oczywiście miłością męża... którego ponoć okłamuje co do liczby kupowanych par butów. Cóż - zarówno mąż, jak i uczniowie zobaczą ją w programie w zupełnie innym świetle.

Monika Zadęcka - "The Traitors. Zdrajcy 2"

Inną ciekawą uczestniczką będzie przepiękna Monika Zadęcka. Zjawiskowa kobieta o figurze modelki na swoim Instagramie chętnie pokazuje swoje ciało, a w stylizacjach stawia na podkreślanie szczupłej sylwetki, zwłaszcza długich nóg. Atrakcyjna Monika mieszka w Sosnowcu, ma 40 lat i pracuje jako brand manager oraz asystentka zarządu. Niech was nie zwiedzie uroda - Monika studiowała kilka kierunków i ma głowę na karku!

Kaja Tomaszewska - "The Traitors. Zdrajcy 2"

Kaja Tomaszewska to kolejna modelka w programie. Jest też Wice Miss Tourism World 2024 i finalistką Miss Polski 2023, jak sama chwali się na swoim Instagramie. Urody oczywiście nie można jej odmówić. Przedstawia się także jako aktorka, wokalistka, autorka piosenek i... Mistrzyni Świata w Krav-Maga, co niektórzy uczestnicy spróbują zweryfikować w programie...

Widzom może być już znana, bo to nie pierwsza jej styczność z telewizją. Występowała w programie TTV "Dziewczyny z boiska". Ma 25 lat i mieszka w Poznaniu.

Jesteście ciekawi nowych uczestników? Zobaczcie naszą galerię i oglądajcie pierwszy odcinek "The Traitors. Zdrajcy" w TVN o 19:30 w niedzielę, 23 lutego.

Odcinki trafią również na Player.pl i platformę MAX.

Malwina Wędzikowska płacze na wizji. Opowiedziała o ciężkiej chorobie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.