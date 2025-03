MOCNY coming out w programie TVN! Marcin z "The Traitors" wyznał, że jest gejem

"The Traitors. Zdrajcy 2": 5 odcinek bez Arka

W poprzednim odcinku "The Traitors. Zdrajcy 2" grupa znowu wyeliminowała lojalnego - Kubę. Jak do tej pory - nie udało im się pozbyć ani jednego zdrajcy. Za to zdrajcy w nocy usunęli kolejnego uczestnika - na śniadaniu nie pojawił się Arek.

Podczas porannych rozmów Maciej Łobos, 24-letni pianista z Krakowa, w rozmowie z Jarkiem typuje na zdrajcę Tomasza. Tym samym powtarza się schemat, że "młodzi" typują dobrze, ale są zakrzykiwani i zastraszani przy stole przez "starszych" - głównie Marcina i jego koleżanki - Izabelę i Kasię "FIT", które stale uważają, że młodsze koleżanki ich nie lubią, bo zazdroszczą im urody... dyskusyjna teza, ale zostawmy to.

Wcześniej najmłodszy uczestnik - 19-letni Dawid - słusznie wskazywał jako zdrajcę Gosię, teraz Maciej słusznie celuje w Tomasza.

- On się po prostu prześlizguje z odcinka na odcinek

- stwierdził Maciej. Czy tym razem ktoś wreszcie pójdzie po rozum do głowy i posłucha "młodych" głosów, skoro "starszyzna" ciągle się myli? Przekonajmy się.

Z "Traitors. Zdrajcy 2" odpadł Arek. Na odchodne rzucił:

- Gosia złamie mi serce jeśli okaże się zdrajcą

No i chłop ma złamane serce teraz. Za to Malwina Wędzikowska do uczestników rzuciła:

Wiecie co wam powiem? Nic wam nie powiem, bo nie ma sensu się nad wami pastwić

"The Traitors. Zdrajcy 2": Marcin znów się myli

Chciałoby się zapytać Marcina: czy nie męczy go to ciągłe mylenie się? Chyba nie. Mimo że w poprzednim odcinku przekonał całą grupę do głosowania na Kubę, twierdząc że NA STO PROCENT jest zdrajcą, pomylił się, i potem ze łzami w oczach przekonywał, że to niezgodne z jego chrześcijańskim wychowaniem... Od początku odcinka dosłownie rozkazuje wszystkim głosowanie na Mateusza. Tak, kolejnego lojalnego.

"The Traitors. Zdrajcy 2": Marcin jest gejem. Zrobił coming out

Za to Klaudia wysnuła zabawną tezę - że Marcin i Izabela są... małżeństwem. Faktycznie - tak właśnie się zachowują, choć w rzeczywistości nie jest to prawda. Natomiast nie da się ukryć, że bardzo zbliżyli się w programie. Patrycja i Tomek - zdrajcy - postanowili iść w tę teorię i podkręcać ją.

- Izabela jest przepiękną kobietą - z klasą, z gracją, przepięknie wyglądającą, ubierająca się w sposób który ja uwielbiam u kobiet, dbającą o siebie. Top of the top jeżeli chodzi o wygląd kobiecy

- powiedział Marcin. Ale później pokazano fragment, który mógłby sugerować że jest... gejem. "Parafię mogą lubisz"? - zapytał sugerując, że jest "z innej parafii", co potocznie oznacza inną orientację. Potem zdobył się na coming out.

- Ja od 17 lat żyję w związku, mam partnera. Jestem przeszczęśliwy, mieszkamy razem, wspólnie realizujemy swoje marzenia i pasje.

Kim jest Marcin Politowski z "The Traitors. Zdrajcy 2"

Marcin Politowski wyrósł na czołową postać tej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Jego charakterystyczny, nauczycielski ton wielu irytuje, ale nie da się ukryć, że potrafi zaistnieć przed kamerą. Zabrał na plan chyba osobną walizkę tylko na okulary, bo niemal w każdym odcinku prezentuje widzom inne. Mocno zżył się z Izą i innymi "starszymi" uczestnikami. Używając swoich umiejętności zarządzania - stworzył silną grupę uczestników, która głosuje na każde jego skinienie palca, choć jego typy są wciąż błędne.

W poprzednim odcinku też akcja kręciła się głównie wokół niego, bo miał poważny wypadek na planie i uczestnicy musieli przerwać wykonywanie zadania.

Marcin Politowski w "prawdziwym" życiu jest dyrektorem szkoły i właścicielem przedszkola. Na planie programu wyznał, że jest zagorzałym katolikiem i mocno bierze sobie do serca zasady chrześcijańskie oraz często oddaje się modlitwie.

Marcin ma 46 lat, mieszka w Polesiu i jest niezwykle wszechstronny. Jest doktorem prawa, tańczył taniec towarzyski, a obecnie ma uprawnienia sędziego na konkursach tanecznych. Kocha taniec, zwłaszcza ludowy i balet, sport, teatr i podróże. Uczy historii.

Więcej informacji o uczestnikach tej edycji "The Traitors. Zdrajcy" znajdziesz tutaj: "The Traitors. Zdrajcy 2": Niedoszła Miss, piękna modelka, syn z matką... Oto uczestnicy!

"The Traitors. Zdrajcy 2": Porazili uczestników prądem!

Grupa została podzielona i w wyniku tych podziałów Grzegorz, Patrycja (zdrajcy) i Dawid (lojalny) trafili... na elektryczne krzesła, więc znaleźli się w najgorszej sytuacji. Jednocześnie mięli szanse na zdobycie tarczy chroniącej przed eliminacją. Za złe odpowiedzi byli rażeni prądem.

Gosia (zdrajca), Kasia "FIT" (lojalna) i Natalia (lojalna) zostały przykute do ściany i oblewane lodowatą wodą.

W kolejnej rundzie na krzesła trafili Mateusz, Kaja i Klaudia (lojalni), pod wodę - Tomek (zdrajca), Jarek i Maciek (lojalni).

Grupa zarobiła 20 tysięcy i 8 osób mogło dalej powalczyć o tarczę w kolejnym zadaniu. Wśród nich znalazła się cała czwórka zdrajców. Ostatecznie z tarczą z dogrywki wyszła Kasia "FIT".

"The Traitors. Zdrajcy 2": Okrągły stół

Marcin i Izabela przekonują wszystkich do głosowania na Kaję, ewentualnie na Mateusza, choć przyznają, że nie wierzą że są oni zdrajcami... Ale po prostu chcą się ich pozbyć. Czy taktyka zadziała na okrągłym stole?

Kasia "FIT" zdecydowała się na zaskakujący zwrot akcji. Powiedziała, że przez Marcina i Izę czuję się zmanipulowana, więc ich podejrzewa o bycie parą zdrajców. Trudno nie przyznać jej racji - od początku Maciej i Iza przewodzą grupie i manipulują innymi uczestnikami. Natomiast robią to z innych powodów, niż Kasia myśli...

Został też podniesiony temat "chemii" między i Izą i Marcinem, zostali też zapytani wprost czy są małżeństwem i oczywiście zaprzeczyli. Następnie Marcin, jak to on, powiedział, że jest pewien na STO PROCENT że Dawid i Kasia "Dżins" są zdrajcami. Jak to zwykle bywa ze stuprocentową pewnością Marcina - nie ma racji i znów celuje w lojalnych.

Ostatecznie grupa pozbyła się Izy... czyli kolejnej lojalnej. Marcin był o jeden głos za nią

Po stole doszło do drobnej histerii, Marcin prosił o to by go wyeliminować, bo już nie chce być w programie z ludźmi, którzy na niego głosowali. Kasia "FIT" również głośno mówiła, że już nie chce być w programie. W nocy dojdzie do kolejnego "morderstwa", ale o tym kto padł jego ofiarą - dowiemy się za tydzień.

