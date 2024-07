Małgorzata Rozenek-Majdan mówi o dogadzaniu Radkowi. Zdradziła nam, co z nim robi

Co się stało z ciałem Joanny Opozdy?! Na imprezie jej nie poznaliśmy, ale to na bank ona!

Małgorzata Rozenek-Majdan w związku z Radosławem Majdanem jest od 2013 roku. Para wzięła ślub 10 września 2016 roku. Z kolei 10 czerwca 2020 roku na świat przyszedł ich synek, Henryk. Zakochani w polskim show-biznesie uchodzą za jedną z bardziej zgranych par, co pokazali w show TVN "Azja Express". W najnowszym wywiadzie z "Super Expressem" Małgorzata Rozenek-Majdan wyjawiła prawdę na temat swojego związku.

Małgorzata Rozenek-Majdan wszystkim nie dogodzi

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, które doskonale odnajdują się w polskim show-biznesie. Gwiazda nie raz udowodniła, że nie przejmuje się opinią innych i jedyne co jest dla niej ważne to bliscy oraz ważne przedsięwzięcia, w których bierze udział. Niedawno w ekskluzywnej rozmowie wyjawiła nam, że nie ma zamiaru dogodzić każdemu.

Okazuje się, że dla Małgosi najważniejszy jest jej mąż. Gwiazda wprost wyznała, iż doskonale wie, co zrobić, aby ukochany czuł się dobrze.

"Od dogadzania to jest mój mąż, ja mu dogadzam - to jest jedyna osoba, której mam ambicję dogadzać i robię to dobrze. Natomiast nie ma we mnie takiej potrzeby, żeby robić to wobec kogokolwiek innego" - mówi Gosia.

Rozenek-Majdan poprosiliśmy o rozwinięcie tematu dogadzania. Gwiazda w rozmowie z nami wyznała, że dba o niego na różne sposoby. Dodatkowo prezenterka wyznała, iż zmienia się dla Radka, co trzy lata. To sprawia, że Majdan nigdy się przy niej nie nudzi.

"Gotuję mojemu mężowi, dbam, rozmawiam z nim. Zmieniam się raz na trzy lata. Mój mąż jest najbardziej zachwycony tym - naprawdę. Powiedział mi: "Słuchaj, ja się z tobą nigdy nie nudzę, ja co trzy lata mam nową żonę" - wyjawiła.

Na pytanie, czy Radosław zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka, Małgorzata wyznała, że wie doskonale. Byłemu piłkarzowi bardzo odpowiada taki układ. Może więc jest to przepis na udany związek?

"Oj wie. Powiedział: "Ja się z tobą nigdy nie będę nudził" - powiedziała na zakończenie Małgorzata Rozenek-Majdan.

