Małgorzata Rozenek-Majdan to kobieta niezwykle zabiegana. Jak przystało jednak na Perfekcyjną Panią Domu, wszystko na świetnie zorganizowane. Jej plan typowego dnia jest ułożony tak, że celebrytka na wszystko znajduje czas. Ostatnio dużą dawkę emocji Małgorzacie Rozenek dostarczał najstarszy syn - Stanisław, którego ojcem jest aktor Jacek Rozenek. Chłopak już wcześniej zapowiadał, że zamierza studiować poza granicami Polski. Stanisław jeszcze zanim otrzymał maturalny dyplom, dostał się na prestiżową uczelnię. - Dostaliśmy informację, że uniwersytet, do którego aplikował we Francji, przyjął go. To jest akurat ten uniwersytet, na który ja chciałam, żeby poszedł. Jeszcze czekamy na odpowiedź uczelni, którą Stasio bardzo chciał pójść, ale cieszę się, że ma już ten plan B, że tu jest zabezpieczony, a teraz czekamy dwa tygodnie na odpowiedź z planu A - wyjawiła niedawno jego mama w rozmowie z "Super Expressem".

Syn Małgorzaty Rozenek dostał dyplom od ambasadora. Teraz rodzinę czeka rewolucja

Teraz Małgorzata Rozenek przekazała kolejne wspaniałe wiadomości. - Dziś z rąk Ambasadora Francji Etienne de Poncins uczniowie klasy maturalnej Szkoły Francuskiej otrzymali dyplomy. Wśród nich mój syn. Wzruszające zakończenie szkoły. Brawo Stasiu! Jestem megadumna - napisała na Instagramie Perfekcyjna Pani Domu. Wielkie szczęście zapanowało w całej familii. Teraz jednak rodzinę czeka wielka rewolucja. W końcu syn na studiach to nie są przelewki. Na dodatek wszystko wskazuje na to, że Stanisław zdecyduje się kontynuować naukę za granicą, co dla matki będzie zapewne niezwykle trudnym doświadczeniem. Na razie jednak jest czas na świętowanie. Gratulacje dla Stanisława i jego dumnej mamy płyną strumieniami. My też się do nich przyłączamy.

