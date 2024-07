Smukła Małgorzata Rozenek-Majdan mknie na rowerze. Prezentuje krągłe pośladki

Małgorzata Rozenek-Majdan znana jest z tego, że chętnie dzieli się w sieci informacjami na swój temat. Gwiazda często wstawia na instagramowe konto prywatne fotografie oraz nagrania, na których prezentuje, co aktualnie robi. W miniony weekend pochwaliła się zdjęciem z wypadu rowerowego. Gwiazda wygląda rewelacyjnie.

Małgorzata Rozenek-Majdan prezentuje krągłe pośladki

Małgorzata Rozenek-Majdan na najnowszej fotce prezentuje serię zdjęć, które wykonała podczas wycieczki rowerowej. Gwiazda regularnie ćwiczy oraz dba o odpowiednio zbilansowaną dietę, to dlatego tak dobrze się prezentuje.

"Niedziela na sportowo. A Wy jak spędzacie dzień?" - napisała w sieci Małgorzata.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy internautów. Niektórzy zwrócili uwagę na to, że rower Rozenek-Majdan jest elektryczny i trudno uznać jazdę na nim za uprawianie sportu. Inni z kolei bronili gwiazdy TVN.

"Nie wiem, co ci ludzie tu wypisują. Krótko mówiąc : 1- jesteś piękna i koniec kropka 2- jesteś wysportowana i 95% tych komentatorów wypisuje tu z poziomu kanapy czepiając się roweru , stroju, włosów… 3- Małgosia wielokrotnie pokazała czynami i osiągnięciami, że nie tylko pozuje do pięknych zdjęć na rowerze, nartach, siłowni, basenie więc czego tu się doszukiwać jeśli nie podzielenia się z nami radosnym czasem ? 4- to jest post nt. sportowej niedzieli, ilu ludzi w normalny, życzliwy, pogodny sposób go komentuje ? 5- więcej życzliwości dla bliźnich i więcej miłości dla siebie, bo wtedy uśmiech wewnętrzny nie dławi zazdrością i potrzebą docinania obcym 6- cudownej niedzieli wszystkim życzę" - napisał jeden z fanów Małgosi.

"Sport rowerem elektrycznym w tym wieku to nie sport - tylko szpan"

"Rower elektryczny nie ma nic wspólnego ze sportem" - pisali internauci.

