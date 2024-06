Syn Rozenek-Majdan dostał się na prestiżową uczelnię. Chłopak nie zdał jeszcze matury

Małgorzata Rozenek-Majdan przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Jej syn jest w trakcie zdawania najważniejszego egzaminu w życiu, jakim są matury. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała czy się stresuje oraz, czy jej dziecko ma już jakieś pomysły na przyszłość. Okazuje się, że chłopak doskonale wie, co chce dalej robić.

"Staramy się, żeby skupił się tylko na nauce, chcemy, żeby czuł się komfortowo. On nie jest osobą, która lubi skupiać na sobie uwagę, więc nie robimy wokół tego większego zamieszania, niż to jest potrzebne. Stwarzamy Stasiowi komfortowe warunki do nauki i on to wykorzystuje, ucząc się bardzo dobrze. Jesteśmy obecnie w szczycie tych matur i cały czas trzymamy kciuki za niego" - powiedziała Rozenek-Majdan.

Na pytanie o przedmioty, jakie wybrał chłopak, Małgorzata odpowiedziała, że w szkole jej syna jest zupełnie inny system niż w polskiej szkole.

"Oni mają zupełnie inny system niż ten w polskiej szkole. Oni mają bardzo dużo przedmiotów, które zdają, więc jego matury zaczęły się w połowie maja, a potrwają do 19 czerwca. Tych egzaminów jest dużo, bo są egzaminy pisemne, są egzaminy ustne, są egzaminy z przedmiotów francuskich i są też te z polskiej szkoły, bo on łączy dwa tryby, więc tego jest sporo" - wyznała w rozmowie z "Super Expressem" Rozenek-Majdan.

Syn Rozenek-Majdan nie zdał jeszcze matury, a już dostał się na studia

W dalszej części rozmowy gwiazda wyznała nam, że chłopiec po maturze wybiera się na studia. Dziecko Rozenek-Majdan już otrzymało pozytywną odpowiedź z jednej uczelni. Chłopiec czeka jednak na odpowiedź z innego miejsca, do którego bardzo chciał iść.

"A po maturze studia. Dostaliśmy informację, że uniwersytet, do którego aplikował we Francji, przyjął go. To jest akurat ten uniwersytet, na który ja chciałam, żeby poszedł. Jeszcze czekamy na odpowiedź uczelni, którą Stasio bardzo chciał pójść, ale cieszę się, że ma już ten plan B, że tu jest zabezpieczony, a teraz czekamy dwa tygodnie na odpowiedź z planu A" - wyznała Rozenek-Majdan.

