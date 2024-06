Małgorzata Rozenek-Majdan założy własną partię. Wszystko nam wyjawiła

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z tych gwiazd, która od lat bardzo chętnie angażują się społecznie. Gwiazda TVN sama została mamą dzięki metodzie in vitro, od lat wspiera Polki w walce z niepłodnością. Jakiś czas temu została też twarzą kampanii "Tak dla in vitro" promującej obywatelski projekt ustawy, która zakłada refundację tej procedury z budżetu państwa. W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, czy zamierza iść w politykę. Nie uwierzycie, co planuje.

Małgorzata Rozenek-Majdan założy własną partię

Małgorzata Rozenek-Majdan na początku rozmowy wyznała nam, że jest zadowolona z tego, iż po wielu latach udało się, aby w Polsce była możliwość refundacji in vitro.

"Dużo mamy planów społecznych. Sporo jest do zrobienia. Sukces refundacyjny in vitro pokazał, że nie należy patrzeć na to, ile załatwienie czegoś zajmie czasu, bo trwało to osiem lat. Tylko należy po prostu robić swoje i mamy kolejne projekty" - powiedziała nam Rozenek-Majdan.

Zapytaliśmy ją również o to czy nie zamierza w najbliższym czasie założyć partii politycznej. Okazuje się, że gwiazda TVN nie ma na razie zamiaru zakładać partii. Wyznała nam też, dlaczego na takie założenie się nie zdecyduje.

"Nie, nie, nie. Myślę, że ten dualizm partyjny, który jest, to wbrew pozorom jest bardzo dobrym i stabilnym demokratycznym rozstrzygnięciem, co zresztą tak naprawdę, jeśli wspominamy odległe czasy, to widzimy, że ta ilość małych partyjek, które później się łączyły w jakieś koalicje, nie jest do końca najszczęśliwszym rozwiązaniem, jeżeli patrzymy długofalowo w kontekście demokratycznych wyborów. Ten podział... nazwijmy to symbolicznie "demokratów" i "republikanów" w Polsce również jest dobrym rozwiązaniem. Na przykład z "lewackimi" odnogami czy lewicowymi odnogami i tymi bardzo konserwatywnymi" - powiedziała "Super Expressowi" Małgorzata Rozenek-Majdan.

W trakcie rozmowy z gwiazdą poruszyliśmy także temat jej kandydowania z ramienia już istniejącej partii. Z wypowiedzi Małgorzaty Rozenek-Majdan można wywnioskować, że w przyszłości jest na to duża szansa. Gwiazda wyjawiła nam, iż w polityce potrzebne są kobiety zaradne oraz energiczne.

"Ja bym na pewno chciała wykorzystać swoją energię, swoje umiejętności organizacyjne, swoje umiejętności logistyczne nie tylko do tego, aby ogarniać rzeczywistość wokół siebie, ale mam też taką głęboką potrzebę ogarniania rzeczy dla innych, bo takie mam wrażenie, że to jest potrzebne. Potrzeba nam energicznych kobiet w polityce, potrzeba nam zaradnych kobiet w polityce. Kobiece spojrzenie na niektóre sprawy społeczne powoduje, że ta polityka staje się bliższa ludziom" - wyznała w rozmowie z nami Małgorzata Rozenek-Majdan.

