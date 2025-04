Nowa pogoda na Wielkanoc. Opady i chłód w prognozach na święta. To nie wszystko!

Spis treści

Fala ciepła przed Wielkanocą, a potem nagłe załamanie

Nasz rozmówca przeanalizował dwa modele pogodowe: GFS i ECMWF. - Jeden z nich jest mało optymistyczny, drugi – średnio optymistyczny – komentuje Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Według modelu GFS, po ociepleniu, które czeka nas w najbliższy weekend, ostatni przed Wielkanocą, w czwartek (17 kwietnia) do Polski może napłynąć powietrze z północnej części Europy.

To nie oznacza nic dobrego, bowiem do naszego kraju może spłynąć chłód. Nie zobaczymy 20 stopni na termometrach. Wprost przeciwnie – temperatura wyniesie ok. 10 stopni Celsjusza.

– wyjaśnia w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik IMGW.

Pogoda w Wielkanoc. Rzecznik IMGW: chłód, wiatr i opady. Co ze śniegiem?

Grzegorz Walijewski nie ma dobrych wieści, jeśli chodzi o świąteczny weekend.

Jeżeli to wszystko się sprawdzi, to według modelu GFS, w piątek, sobotę i niedzielę (Wielkanoc – red.) chłód da o sobie znać, powieje też silniejszy wiatr i przewidywane są opady. Czego? Wolałbym o tym nie mówić…

- ucina tajemniczo nasz rozmówca. Niestety, rzecznik IMGW miał na myśli śnieg, choć oczywiście dominować będzie deszcz.

Modele pogodowe zgodne. Ochłodzenie tuż przed Wielkanocą

Prognozowane ochłodzenie najpierw miałoby się pojawić w zachodniej Polsce (piątek, 18 kwietnia), a już od Wielkiej Soboty docierać stopniowo do całego kraju.

Model ECMWF pokazuje nieco lepszą pogodę w Wielkanoc, co nie oznacza, że według niego termometry w święta pokazywać będą typowo letnie wartości. Model ECMWF potwierdza, że w piątek (18 kwietnia) do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze.

Według tego modelu chłodniejsze powietrze utrzyma się tylko w północnej części Polski, zaś w niedzielę (20 kwietnia) ma już napłynąć cieplejsze powietrze i utrzymać do poniedziałku (21 kwietnia).

– wyjaśnia Grzegorz Walijewski.

Wielkanoc z chłodem i deszczem? Rzecznik IMGW uspokaja

Czy to oznacza chłodne, deszczowe święta z brzydką pogodą? Rzecznik IMGW uspokaja. - Kwiecień to miesiąc z największą dynamiką zmian. Niedawno mieliśmy ostrzeżenia o przymrozkach czy opadach śniegu, a za chwilę termometry w Polsce pokażą 20 stopni Celsjusza – zauważa nasz rozmówca.

- To, co przedstawiłem to nie prognozy, a przeliczenie różnych modeli. Wiarygodne prognozy ze sprawdzalnością 75 proc. są na maksymalnie 7 dni do przodu. Na razie wygląda na to, że „coś” chłodniejszego chce do Polski przywędrować – kończy Grzegorz Walijewski.

