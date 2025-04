Spis treści

Koniec zimy? Mróz nie odpuszcza. Sprawdź, kiedy nadejdzie ocieplenie!

Według najnowszej prognozy IMGW, przez większość trwającego tygodnia "do Polski będą napływać z północnego zachodu oraz północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego lub arktycznego morskiego". Przelotnie popada deszcz, zaś we wschodniej części kraju oraz w rejonach podgórskich spaść może również deszcz ze śniegiem i śnieg. Przymrozki, które dały się nam we znaki w miniony weekend, zostaną w Polsce jeszcze przez kilka dni. Im bliżej weekendu, tym cieplej.

Poniedziałek (7 kwietnia) z przelotnymi opadami deszcz i deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich spadnie śnieg. Wysoko w górach przybędzie 5-10 cm białego puchu. Bez opadów jedynie na krańcach wschodnich. Najchłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tam od –1°C do 3°C. Niewiele cieplej na południowym wschodzie. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam do 11°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr będzie w porywach osiągać 75 km/h i może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

We wtorek (8 kwietnia) w południowo-wschodniej części kraju nadal sporo ciemnych chmur, przelotny deszcz oraz deszcz ze śniegiem, a w górach i rejonach podgórskich oraz początkowo na wschodzie – śnieg. Przybyć może kolejne 5-10 cm białego puchu. W nocy nadal przymrozki, w rejonach podgórskich nawet do –5°C. Tam też najchłodniej w ciągu dnia, ale już z dodatnią temperaturą. We wschodniej i południowej Polsce 5-7°C. Najcieplej na zachodzie, gdzie termometry wskażą 10-12°C. Wiatr dużo słabszy niż w weekend.

Środa (9 kwietnia) z przelotnym deszczem w północnej i wschodniej Polsce. W rejonie podgórskim Karpat spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Mroźna noc, temperaturę nieznacznie powyżej zera pokażą termometry tylko na wybrzeżu. W ciągu dnia do 7°C na wschodzie do 12°C na zachodzie kraju.

Czwartek (10 kwietnia) z przelotnym deszczem we wschodniej Polsce, w górach możliwy śnieg, nawet do 10 cm. W nocy lekki mróz na wschodzie, zaś w zachodnich regionach temperatura dodatnia, nawet do 5°C. Lekki wzrost temperatury również za dnia, od 5°C do 9°C we wschodnich regionach, zaś od 11°C do 15°C na zachodzie. - Prognozowany jest silniejszy wiatr z kierunków zachodnich, porywisty w czwartek na wschodzie, natomiast w piątek w całym kraju do około 60 km/h, a na wybrzeżu do 70 km/h - zapowiada IMGW.

Pogoda na weekend. Temperatury ostro w górę!

Co z pogodą w weekend? To ma być czas ocieplenia w Polsce. W niedzielę (13 kwietnia) nawet 20°C w południowej i zachodniej części kraju. Słaby deszcz jedynie na północy Polski. W górach nieco silniejszy wiatr, w porywach do 60 km/h. Sobota (12 kwietnia) z kolei deszczowa, w górach możliwe opady śniegu. Nocne i poranne przymrozki prognozowane tylko na Mazurach i Podlasiu. W ciągu dnia od 8-10°C na północy i w rejonie podgórskim Karpat, do 12-14°C na południu i zachodzie kraju.

Czyżby nadchodzące ocieplenie miało być zapowiedzią ciepłej Wielkanocy? Synoptycy zapewne wkrótce udzielą szczegółowej odpowiedzi i na to pytanie. O tym, jaka może być pogoda podczas świąt, informowaliśmy w materiale Nowa pogoda na Wielkanoc. Śmigus-dyngus przyjdzie wcześniej? Eksperci łapią się za głowy

Źródło: IMGW

