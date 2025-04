Uderzenie gorąca jeszcze przed Wielkanocą. Temperatury jak w środku lata. Radykalna zmiana

Sanatoria drożeją. Co z darmowymi turnusami dla osób 75 plus? Resort Zdrowia reaguje

Atak zimy, a potem... pogoda jak w środku lata

Od 21 marca cieszymy się kalendarzową wiosną, po zmianie czasu dłużej jest jasno, ale zima też nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na początku kwietnia pojawiły się opady śniegu, mróz i pogoda zniechęcająca do dłuższych spacerów. Wygląda na to, że był to chwilowy kryzys. Ekspert i współautor serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz przeanalizował pogodowe modele, z których wynika, że lada moment poczujemy się jak w środku lata! - W ciągu kilku dni wrócimy do ciepłej, wiosennej aury, a temperatury w wielu miejscach mogą osiągnąć lub przekroczyć 20 stopni, a w trakcie fali ciepła nawet 25-26 stopni Celsjusza - wskazał Wójtowicz.

Prognoza IMGW potwierdza ocieplenie w Polsce

Na konkretne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do 13 kwietnia. W niedzielę wiosna będzie dominować w Polsce. Synoptycy z IMGW potwierdzili to w prognozie pięciodniowej.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 11°C do 14°C nad morzem i na Podhalu, na pozostałym obszarze kraju od 16°C na wschodzie, około 19°C w centrum do 20°C, 21 stopni Celsjusza na południowym zachodzie - czytamy w prognozie na 13 kwietnia.

Jeszcze większy powiew optymizmu widzimy w analizie modelu ECMWF. Potwierdza ona doniesienia eksperta z serwisu fanipogody.pl. Już 16 kwietnia (środa) przyniesie temperatury na poziomie 24 stopni w województwach łódzkim i mazowieckim. Warto zwrócić uwagę na Wielki Czwartek - gdzie temperatury maksymalne na poziomie 20 stopni i wyższym opanują cały kraj. Najgoręcej będzie w centrum, na południu i zachodzie Polski.

Bardzo ciepło, ale również z deszczem i burzami

Czy coś może zakłócić przygotowania do okresu wielkanocnego? Z prognoz średnioterminowych wynika, że połowa kwietnia przyniesie sporo opadów deszczu i wiosenne burze. Jeśli prognozy nie ulegną diametralnym zmianom, to śmigus-dyngus może przyjść wcześniej, zwłaszcza w południowych województwach. Zwolennicy słonecznej Wielkanocny liczą, że deszcz pojawi się dopiero w trzeciej dekadzie kwietnia.

W serwisie "Super Expressu" będziemy publikować analizy synoptyków z IMGW i aktualizacje prognozy pogody na święta. Warto śledzić pogodowy i lokalne oddziały naszego serwisu.