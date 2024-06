Małgorzata Rozenek cieszy się, że Radek miał bujne życie uczuciowe. Jest wdzięczna jego byłym dziewczynom

Wszystkie role Janusza Rewińskiego. To nie tylko Siara w "Kilerze"

Radosław Majdan ma za sobą bujne życie towarzyskie. Dwie byłe żony, mnóstwo dziewczyn

O tym, że Radosław Majdan miał swego czasu bardzo bujne życie towarzyskie, wie niemal każdy. Były piłkarz nie stronił od imprez, roznegliżowanych teledysków i filmów z Dodą czy bójek. Przypomnijmy, chociażby w 2008 roku Majdan i Jarosław Chwastek byli zatrzymani przez policję w Mielnie, kiedy wraz z Piotrem Świerczewskim, zostali oskarżeni o wszczęcie awantury i atak na policjanta.

W 1998 roku Radosław Majdan wziął ślub z Sylwią Majdan, która obecnie jest projektantką mody. Natomiast w latach 2005-2008 był mężem jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju, Dody. Mówiono o nich, że to polscy Beckhamowie, on - piłkarz, ona - piosenkarka.

Później głośno było o rzekomym romansie Radosława Majdana i "polskiej Angeliny Jolie", jak się nazywało Agnieszkę Orzechowską. Radosław nie chciał jednak komentować plotki. Choć tego nigdy również nie potwierdzono, mówiono również o romansie piłkarza z Izabelą Janachowską, w czasach kiedy występował w "Tańcu z Gwiazdami". Przez jakiś czas związany był też z aktorką Anną Prus. Miała ona nawet poznać jego rodzinę.

Piłkarz oświadczył się Małgorzacie Rozenek w 2014 roku, z którą do teraz tworzy szczęśliwy związek. Para wychowuje dwójkę synów Gosi z małżeństwa z Jackiem Rozenkiem oraz jedno wspólne dziecko, Henryka.

Małgorzata Rozenek-Majdan o przeszłości męża. Jest wdzięczna jego byłym

Ostatnio portal Pomponik zapytał Małgorzatę Rozenek-Majdan o to, co po latach sądzi o Dodzie. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał! Prezenterka zaczęła mówić, że... jest wdzięczna byłym partnerkom męża! Jak podkreśliła, dzięki temu, że wcześniej się wyszumiał, wie teraz, co jest w życiu ważne.

"Mój mąż miał tyle żon i tyle dziewczyn, że na początku może to budziło jakieś emocje, bo jak ktoś pytał mnie o Dorotę, to potem pytali mnie o Sylwię, potem o jakieś inne dziewczyny. Trochę zdałam sobie sprawę z tego, że mój mąż jest facetem, który żył przede mną pełną piersią i ja z tego też teraz korzystam, bo facet, który się wyszalał, wyszumiał i spróbował w życiu wszystkiego, wie, co jest w życiu ważne i już nie musi tego poszukiwać." - wyznała Pomponikowi Małgorzata Rozenek-Majdan.

