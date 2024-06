Małgorzata Rozenek-Majdan i Doda mają za sobą długą historię porównań oraz złośliwości ze strony prasy, choć one same często te emocje podgrzewały. W jednym z wywiadów przed laty Rabczewska zapytana o to, czy jest zła o rzekome kopiowane jej stylu przez Rozenek, odpowiedziała, że "ma wiele fanek". Napięta atmosfera narastała za sprawą Radosława Majdana, który jest byłym partnerem Dody oraz obecnym mężem Rozenek-Majdan. Wydawać by się mogło, że wbijanie szpileczek w tym temacie przez panie mamy już za sobą, aż tu nagle reporter portalu Pomponik postanowił zapytać "Perfekcyjną Panią Domu" o to, czy słucha utworów Dody. Celebrytka, ku zaskoczeniu niektórych, postanowiła nie unikać odpowiedzi na to pytanie. Zamiast tego, otwarcie się roześmiała i stwierdziła, że "nie słucha". Ale to był dopiero początek dyskusji, która wzbudziła lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Dalej padło powiem pytanie o to, co robi, jak usłyszy te piosenki w radiu. Szczegóły poniżej.

Tak Małgorzata Rozenek-Majdan reaguje na Dodę. "Nie znam". Jej tłumaczenia wbijają w fotel

Małgorzata Rozenek-Majdan w pokrętny sposób zaczęła odpowiadać na pytanie dotyczące tego, co robi, gdy w radiu słyszy piosenki Dody. Stwierdziła, że "chyba by nie poznała", ponieważ tych utworów nie słucha. - To skąd mam wiedzieć, że to jest jej piosenka, skoro tego nie słucham? - zapytała.

- Teraz jest taka bardzo popularna: "Nim zajdzie słońceee...". Znasz? - zaśpiewał jej dziennikarz Pomponika i dopytał, czy zna. - Nie - odpowiedziała krótko Małgorzata Rozenek-Majdan.

Niezręczna wymiana zdań między reporterem a celebrytą wzbudziła emocje w sieci. Tak więc Rozenek-Majdan reaguje na Dodę? Aż przypomina się inne słynne pytanie z popkultury zagranicznej, kiedy amerykańska piosenkarka Mariah Carey została zapytana o przemyślenia na temat Jennifer Lopez, uznawanej wówczas za jej rywalkę. "I don't know her" (ang. nie znam jej) stało się wręcz częścią popkultury samej w sobie. A co o wypowiedzi Rozenek-Majdan myślą internauci?

- "Radek na pewno słucha", "Może i piosenek nie słucha, ale w radiu pozna ją po głosie przecież", "nie uwierzę, że nie zna, jak to wszędzie leci", "Tak, i nie poznaje jej po głosie" - czytamy w licznych komentarzach. Co myślicie?

