Agresywny Hiszpan siał grozę na kolei. Kopnął kierownika pociągu

Agresywny Hiszpan bez biletu atakuje kierownika pociągu. Interweniuje SOK

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 7 kwietnia, kiedy to dyżurny Straży Ochrony Kolei w Kostrzynie nad Odrą otrzymał zgłoszenie o agresywnym pasażerze w pociągu. Mężczyzna, opisywany jako osoba o ciemnej karnacji, nie posiadał ważnego biletu na przejazd. Na miejsce natychmiast skierowano patrol SOK, który miał za zadanie uspokoić sytuację.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze SOK ustalili, że ten sam pasażer wcześniej tego dnia awanturował się już w pociągu PKP Intercity. Tym razem postanowił kontynuować swoje agresywne zachowanie w pociągu Polregio. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna zaatakował kierownika pociągu.

„Mężczyzna był bardzo agresywny oraz bez żadnego powodu kopnął w nogę kierownika pociągu”

– relacjonuje Straż Ochrony Kolei.

Agresja, brak dokumentów i przekazanie Straży Granicznej

Agresorem okazał się 21-letni obywatel Hiszpanii. Podczas interwencji funkcjonariuszy SOK cudzoziemiec nadal był agresywny i nie stosował się do ich poleceń. Co więcej, nie posiadał przy sobie żadnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W związku z tym, podjęto decyzję o przekazaniu go do dyspozycji placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dalsze postępowanie w sprawie agresywnego Hiszpana prowadzi Straż Graniczna. Funkcjonariusze ustalą tożsamość mężczyzny oraz motywy jego agresywnego zachowania. Niewykluczone, że cudzoziemiec odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej oraz zakłócanie porządku publicznego.

