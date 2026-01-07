Zginęli w koszmarnym wypadku. Policjanci oddają hołd tragicznie zmarłym kolegom

Nowosolscy policjanci zginęli w koszmarnym wypadku. Mija 19 lat od ich śmierci

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper oraz starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski na zawsze zapisali się w historii nowosolskiej policji. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, obaj funkcjonariusze zginęli 7 stycznia 2007 roku w trakcie wykonywania zadań konwojowych, po doprowadzeniu nieletniego uciekiniera do młodzieżowego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarskiej Porębie. W drodze powrotnej do jednostki ich samochód uległ wypadkowi.

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper – oddany służbie i lokalnej społeczności

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper służbę w policji rozpoczął 16 maja 1994 roku. Przez lata pracy dał się poznać jako dobry i skuteczny policjant. Był zdyscyplinowany, sumienny i odważny. Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w turniejach i zawodach piłki nożnej. Był inicjatorem cyklu rozgrywek dla dzieci i młodzieży w ramach policyjnego programu „Lupo”.

Za nienaganną postawę i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

Starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski – policjant z powołania

Starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski wstąpił do służby 25 lipca 2003 roku. Dał się poznać jako policjant z powołania. Jak podaje nowosolska policja, był zdyscyplinowany, sumienny i odważny, nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań.

Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć