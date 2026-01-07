Stanisław i Dariusz zginęli w koszmarnym wypadku. Policjanci oddają hołd tragicznie zmarłym kolegom

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-07 14:45

Służba w policji to codzienne ryzyko i poświęcenie. Często wymaga heroizmu i oddania, a czasem nawet najwyższej ofiary. Lubuscy policjanci z bólem wspominają sierżanta sztabowego Stanisława Kaspera i starszego posterunkowego Dariusza Ziębowskiego, którzy 19 lat temu, 7 stycznia 2007 roku, zginęli tragicznie w wypadku samochodowym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ich pamięć pozostaje żywa w sercach kolegów, przełożonych i lokalnej społeczności. Policjanci oddali hołd swoim tragicznie zmarłym kolegom w rocznicę ich śmierci.

Super Express Google News

Nowosolscy policjanci zginęli w koszmarnym wypadku. Mija 19 lat od ich śmierci

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper oraz starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski na zawsze zapisali się w historii nowosolskiej policji. Jak podaje Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, obaj funkcjonariusze zginęli 7 stycznia 2007 roku w trakcie wykonywania zadań konwojowych, po doprowadzeniu nieletniego uciekiniera do młodzieżowego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarskiej Porębie. W drodze powrotnej do jednostki ich samochód uległ wypadkowi.

Polecany artykuł:

Policjantka zginęła w drodze do pracy. Osierociła 8-letnią córkę. "Oddana polic…

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper – oddany służbie i lokalnej społeczności

Sierżant sztabowy Stanisław Kasper służbę w policji rozpoczął 16 maja 1994 roku. Przez lata pracy dał się poznać jako dobry i skuteczny policjant. Był zdyscyplinowany, sumienny i odważny. Z dużym zaangażowaniem uczestniczył w turniejach i zawodach piłki nożnej. Był inicjatorem cyklu rozgrywek dla dzieci i młodzieży w ramach policyjnego programu „Lupo”.

Za nienaganną postawę i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.

Starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski – policjant z powołania

Starszy posterunkowy Dariusz Ziębowski wstąpił do służby 25 lipca 2003 roku. Dał się poznać jako policjant z powołania. Jak podaje nowosolska policja, był zdyscyplinowany, sumienny i odważny, nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań.

Za zaangażowanie i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany przez przełożonych.

Zginęli w koszmarnym wypadku. Policjanci oddają hołd tragicznie zmarłym kolegom
3 zdjęcia
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIERĆ POLICJANTÓW
POLICJA
POLICJA NOWA SÓL
ŚMIERTELNY WYPADEK
WYPADEK