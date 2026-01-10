Gorzów: Seria napadów z nożem na sklepy. Policja schwytała bandziora

Gorzowscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Jest podejrzany o serię napadów z użyciem noża na sklepy w Gorzowie Wielkopolskim. Do zdarzeń doszło na początku stycznia. Zamaskowany sprawca terroryzował personel i kradł pieniądze. Policja zatrzymała bandytę w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu wieloletnie więzienie.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Zamaskowany nożownik grasował w Gorzowie. Policja zatrzymała bandytę po serii napadów

Gorzówscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię rozbojów z użyciem noża. Do napadów doszło na początku stycznia w sklepach na terenie miasta. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 46-latek został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim.

Do serii napadów doszło na początku roku. 2 stycznia zamaskowany mężczyzna z nożem w ręku wszedł do sklepu przy ulicy Armii Polskiej. Grożąc personelowi, zażądał wydania pieniędzy, po czym uciekł z łupem. Podobne sytuacje miały miejsce 3 stycznia w sklepach przy ulicy Wyszyńskiego i Sybiraków. Łącznie, jak szacuje policja, sprawca ukradł ponad 5 tysięcy złotych.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala” i „Góral” w rękach policji

Gorzów: Policja w akcji – jak złapano bandytę z nożem?

Po zgłoszeniach o napadach, na miejscu zdarzeń pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i nagrania z monitoringu. Jak podkreśla nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła na ustalenie tożsamości sprawcy.

„Mężczyzna za każdym razem był zamaskowany, co utrudniało identyfikację. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili szereg działań operacyjnych, które doprowadziły do ustalenia danych podejrzanego” – relacjonuje nadkomisarz Jaroszewicz.

Zatrzymanie 46-latka miało miejsce 9 stycznia w jednej z miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna był zaskoczony. Zatrzymany został przewieziony do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie usłyszał zarzuty.

„Podejrzany usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany” – informuje policja.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 12 lat.

6 zdjęć
