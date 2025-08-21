Złodziej w przebraniu ducha zatrzymany

Jak poinformował asp. Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, „metoda na ducha” nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 39-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi mu do 10 lat więzienia.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna kilkukrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza. Spuszczanie oleju napędowego odbywało się w nocy, a paliwo trafiało do przygotowanych wcześniej pojemników. Straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset złotych.

39-latek stanie przed sądem

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę.

- Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu. Na nic to się zdało, gdyż kryminalni ustalili kto stoi za tymi kradzieżami. W mieszkaniu 39-latka znaleźli plastikowe zbiorniki oraz prześcieradło używane do maskowania - tłumaczy asp. Mateusz Maksimczyk.

Teraz kreatywnego złodzieja-przebierańca czeka proces sądowy.

Co grozi złodziejowi-duchowi?

Zgodnie z polskim prawem, za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sąd weźmie pod uwagę dotychczasową karalność mężczyzny, jego postawę oraz wartość skradzionego mienia.

