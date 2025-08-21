Wyjątkowo "kreatywny" złodziej. Żeby okradać ciężarówki, przebierał się za... ducha!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-21 12:40

Policjanci z Międzyrzecza (woj. lubuskie) zatrzymali 39-latka, który wpadł na dość nietypowy pomysł. Mężczyzna, chcąc uniknąć rozpoznania, przebierał się za ducha i okradał ciężarówki z paliwa. Jego przebranie było proste, ale zaskakujące. Po prostu zakładał na siebie prześcieradło z wyciętymi otworami na oczy. Czy ten plan się powiódł?

Super Express Google News

Złodziej w przebraniu ducha zatrzymany

Jak poinformował asp. Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, „metoda na ducha” nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. 39-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za które grozi mu do 10 lat więzienia.

Polecany artykuł:

Zażądał od ojca pieniędzy na alkohol. Gdy ten odmówił, Piotr zaczął zadawać cio…

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna kilkukrotnie spuszczał olej napędowy ze zbiorników ciężarówek zaparkowanych na terenie Międzyrzecza. Spuszczanie oleju napędowego odbywało się w nocy, a paliwo trafiało do przygotowanych wcześniej pojemników. Straty przy każdym zdarzeniu sięgały kilkuset złotych.

39-latek stanie przed sądem

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do winy i wyraził skruchę.

- Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu. Na nic to się zdało, gdyż kryminalni ustalili kto stoi za tymi kradzieżami. W mieszkaniu 39-latka znaleźli plastikowe zbiorniki oraz prześcieradło używane do maskowania - tłumaczy asp. Mateusz Maksimczyk.

Teraz kreatywnego złodzieja-przebierańca czeka proces sądowy.

Co grozi złodziejowi-duchowi?

Zgodnie z polskim prawem, za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Sąd weźmie pod uwagę dotychczasową karalność mężczyzny, jego postawę oraz wartość skradzionego mienia.

Wyjątkowo kreatywny złodziej. Żeby okradać ciężarówki, przebierał się za... ducha!
6 zdjęć
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?

Polecany artykuł:

Spieszyło mu się, więc zrobił coś głupiego. Szaleniec w BMW pędził chodnikiem! …
Szalony pościg za złodziejem audi. 18-latek wjechał w znak i wciąż próbował uciekać!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRADZIEŻ PALIWA
ZŁODZIEJ
DUCH
LUBUSKA POLICJA
POLICJA MIĘDZYRZECZ