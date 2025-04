Izabella Krzan chciała ściągnąć Tomasza Kammela do TVN! Ujawniamy kulisy. Poszło o pieniądze

Tomasz Kammel mógł wystąpić w "Afryka Express" TVN

A było tak blisko. Naprawdę niewiele brakowało, by Tomasz Kammel powrócił do wielkiej telewizji. Tym razem do TVN. Niedługo ruszają zdjęcia do kolejnej edycji popularnego programu "Azja Express", który ze względu na nową lokalizację będzie nazywał się "Afryka Express". Nie jest tajemnicą, że nową gospodynią show w miejsce Darii Ładochy (43 l.) została Izabella Krzan, czyli dobra kumpelka Kammela. To on miał ją polecić Krzysztofowi Stanowskiemu do Kanału Zero. Teraz role się odwróciły. Choć wielu uczestników znanego show TVN traktowało swój udział w nim jako przygodę życia (np. Małgorzata Rozenek-Majdan, Hanna Lis, Agnieszka Włodarczyk czy Joanna Przetakiewicz), to Tomasz Kammel - mimo że również docenia przeżycie doby za jednego dolara, łapanie stopa czy szukanie darmowego noclegu pod obstrzałem kamer - jednak bardziej ceni... pieniądze.

To dlatego Kammel nie przeszedł do TVN. Złapaliśmy się za głowy!

Tomasz Kammel odmówił TVN. Poszło o pieniądze

Ostatecznie Tomasz Kammel nie zgodził się na takie wyzwanie i - jak się dowiedzieliśmy - poszło - jak zwykle w tego typu przypadkach - o pieniądze.

Tomasz zarabia głównie na prowadzeniu imprez i kursów. A w czasie, gdy miałby nagrywać program, ma ich zaplanowanych naprawdę bardzo dużo. Ten program byłby dla niego sporą stratą na koncie

- słyszymy od osoby z produkcji. Szybka matematyka zrobiła swoje.

Gdyby nie miał żadnych obowiązków, to możliwe, by się skusił. Izie tak na tym zależało... A tu się okazało, że za "kotlety" zarobi więcej niż za cały miesiąc w Afryce, więc uznał, że nie ma się co wysilać i męczyć. Jemu naprawdę nie zależy, by za wszelką cenę być w telewizji. Owszem, tęskni za nią, ale na tyle zna swoją wartość, że chce w niej być na swoich zasadach

- dodaje nasze źródło.

Tomasz Kammel przy okazji zapewnił jednak włodarzy, że jest otwarty na inne wyzwania i nie wyklucza, że do wyścigu stanie w innym - lżejszym dla siebie - sezonie. Według naszych informacji, producenci show zaproponowali póki co też udział Mai Sablewskiej (45 l.), która niedawno rozstała się z Polsatem i marzy o powrocie do TVN, czy - jak podaje Pudelek - Agustinowi Egurroli (57 l.). Ponoć zaś kolejny raz za udział w programie podziękował za to Cezary Pazura (63 l.). Niedługo poznamy już nazwiska wszystkich uczestników.

"Afryka Express" kto ma szansę na udział w show?

