Izabella Krzan wygryzła gwiazdę TVN z pracy! Wielka rewolucja w popularnym show

Daria Ładocha odchodzi z "Azja Express"

Daria Ładocha prowadziła "Azja Express" od momentu, gdy po tragicznych wydarzeniach Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła zrezygnować z roli gospodyni. Przez trzy edycje przeprowadziła uczestników przez egzotyczne kraje i ekstremalne wyzwania. Jej styl prowadzenia przypadł do gustu widzom, ale jak sama ogłosiła w mediach społecznościowych – czas na nowe wyzwania.

Czas na nowe przygody i wyzwania. Na rozwój i wsparcie dla kobiet i nastolatków. Pracuję właśnie nad nowymi projektami, o których opowiem wam już wkrótce" - zaczęła Daria swój internetowy wpis, w którym pożegnała się z fanami "Azja Express". Prowadziła program przez trzy ostatnie edycje. "Przeprowadziłam 48 osób przez 7 krajów na różnych kontynentach. (...) Czas na moje kolejne »wyspy szczęśliwe«, a program »Azja Express«, jak i karawana muszą iść dalej... Do zobaczenia na szlaku – napisała Daria Ładocha na Instagramie.

Daria Ładocha podkreśliła, że program "Azja Express" był dla niej niezapomnianą przygodą.

Kto poprowadzi "Azja Express"? Izabella Krzan nową gwiazdą TVN

Nową prowadzącą "Azja Express" została Izabella Krzan. Modelka, która zdobyła tytuł Miss Polonia 2016, przez ostatnie lata była jedną z czołowych twarzy Telewizji Polskiej. Widzowie kojarzą ją głównie z "Pytania na śniadanie" oraz "Koła fortuny". Jednak po zmianach w TVP i jej zwolnieniu z pracy u publicznego nadawcy, znalazła miejsce w Kanale ZERO, a teraz w TVN. Oprócz "Azja Express", modelka ma również współpracować z "Dzień dobry TVN", gdzie zajmie się przygotowywaniem reportaży, ale sama nie ukrywa, że ma też chrapkę na rolę gospodyni programu.

Co zmieni się w "Azja Express"?

Przy każdej zmianie prowadzącego pojawiają się pytania, jak wpłynie to na format programu. Czy Izabella Krzan wniesie do "Azja Express" świeżość i nową energię? Modelka jest znana ze swojego luzu przed kamerą, a także świetnego kontaktu z drugim człowiekiem. To może być klucz do jej sukcesu w tej roli.

Nowa edycja "Azja Express" – kiedy premiera?

Choć TVN jeszcze nie podał oficjalnej daty startu nowej edycji "Azja Express", można przypuszczać, że program trafi na antenę jesienią tego roku.