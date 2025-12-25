Julia Wieniawa kupiła domek w lesie

Mimo młodego wieku Julia Wieniawa (27 l.) może cieszyć się tytułem jednej z najbogatszych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka, piosenkarka i bizneswoman w jednym od lat prężnie rozwija swoje imperium. Jest niezwykle popularna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 mln osób. Chętnie współpracuje również z polskimi i światowymi markami. Jej markę osobistą w 2024 roku wyceniono na ok. 208 mln złotych.

Julia Wieniawa już jako osiemnastolatka kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Dziś ma kilka lokali na wynajem, a sama mieszka w dwupoziomowym apartamencie z tarasem na warszawskim Żoliborzu, który urządziła nie oszczędzając na niczym. Od niedawna jest również właścicielką domku w środku lasu, do którego ucieka przed zgiełkiem stolicy.

Julia Wieniawa urządziła pierwszą Wigilię

To właśnie tam piosenkarka postanowiła spędzić tegoroczne święta Bożego Narodzenia. I nie była sama. Julka postanowiła bowiem po raz pierwszy urządzić u siebie Wigilię i zaprosiła do siebie najbliższych. Przy świątecznym stole nie mogło zabraknąć jej mamy Marty Wieniawa-Narkiewicz. Pojawiły się również jej siostry - Weronika i Kornelia.

Julia Wieniawa pochwaliła się przygotowaniami do Wigilii na Instagramie. Pokazała blachę niezwykle równych pierogów oraz stół pełen tradycyjnych potraw. Po kolacji zasiedli do gier i zabaw. Młoda gwiazda pokazała również prezent, który otrzymała. Nie była to ani biżuteria czy luksusowe perfumy, ale... czarny t-shirt z nadrukiem. Nie jest to jednak zwykła koszulka! Widnieje na niej podobizna jej ukochanego pieska Bowiego. Julia znana jest z miłości do zwierząt, a przy jej stole znalazło się również miejsce czworonożnych pupili.

