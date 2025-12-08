Julia Wieniawa ma domek w środku lasu. Mało kogo stać na takie luksusy!

Julia Wieniawa od lat inwestuje w nieruchomości

Mimo młodego wieku Julia Wieniawa (26 l.) może cieszyć się tytułem jednej z najbogatszych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka, piosenkarka i bizneswoman w jednym od lat prężnie rozwija swoje imperium. Jest niezwykle popularna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 mln osób. Chętnie współpracuje również z polskimi i światowymi markami. Jej markę osobistą w 2024 roku wyceniono na ok. 208 mln złotych.

Julia Wieniawa miała osiemnaście lat, gdy kupiła pierwsze mieszkanie. Z czasem dodała do tego kolejne dwie nieruchomości. Jak sama wyznała, inwestycje w nieruchomości stanowią dla niej podstawę stabilności finansowej i dają jej poczucie bezpieczeństwa. Dziś ma kilka lokali na wynajem, a sama mieszka w dwupoziomowym apartamencie z tarasem na warszawskim Żoliborzu, który urządziła nie oszczędzając na niczym.

Leśny azyl Julii Wieniawy. Luksus bije po oczach

Kilka miesięcy temu pochwaliła się kolejną inwestycją. Tym razem zamiast mieszkania kupiła dom w lesie. Nie jest to jednak urocza chatka, a luksusowa rezydencja.

To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - mówiła w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Niedawno stanęła obok niej "strefa spa", o której młoda piosenkarka marzyła od dawna. W "leśnym domku" Julia ma również studio nagraniowe. Według medialnych doniesień nieruchomość znajduje się niedaleko Serocka, tuż przy Zalewie Zegrzyńskim. Działki w tej okolicy nie należą do najtańszych. Za dom w środku lasu, razem ze wszystkimi ulepszeniami, Wieniawa mogła zapłacić nawet cztery miliony złotych!

Nie tylko położenie podnosi wartość posiadłości. Julia nie oszczędzała ani na materiałach budowlanych, ani podczas urządzania wnętrz. W środku luksus bije po oczach!

