Julia Wieniawa to jedna z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Aktorka, wokalistka i bizneswoman od lat funkcjonuje w zawrotnym tempie, łącząc rozmaite projekty. Nic dziwnego, że w pewnym momencie zapragnęła oddechu i miejsca tylko dla siebie. Teraz zrealizowała to marzenie – kupiła wielki dom w środku lasu, który nie tylko zapewnia jej ciszę, ale i inspiruje do dalszego działania.

Julia Wieniawa kupiła wielki dom w lesie

O nowym etapie w swoim życiu Julia Wieniawa opowiedziała podczas wizyty w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Zdradziła, że po intensywnych latach pracy poczuła silną potrzebę wyciszenia i kontaktu z naturą.

Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - powiedziała w podcaście Wieniawa.

Jej nowa leśna posiadłość to jednak coś więcej niż tylko miejsce do odpoczynku. To przestrzeń, w której znalazło się również profesjonalne studio nagraniowe. Taki dom musiał kosztować majątek!

Gwiazda postawiła na naturalne materiały i stonowaną kolorystykę – we wnętrzach dominują drewno, beże i odcienie zieleni, co doskonale koresponduje z otaczającym go krajobrazem. Ogromne okna wpuszczają do środka masę światła, a centralne miejsce salonu zajmuje wygodna, jasna kanapa idealna do relaksu. Na tiktokowym koncie Julia pokazała nawet jedno z pomieszczeń. Fani natychmiast docenili jej wyczucie stylu. Komentarze pod nagraniem nie pozostawiają wątpliwości!

Piękny salon a widoki za oknem bajka - piszą w sekcji komentarzy internauci.

