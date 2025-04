Julia Wieniawa w bieliźnie wygląda jak bogini, a i tak ma kompleksy. "Teoretycznie niby mam super figurę". Jest jedno "ale"

Kto jak kto, ale Julia Wieniawa nie ma powodów do tego, aby narzekać na swój wygląd. A przynajmniej tak się wydaje! Jej zgrabna sylwetka i lekko zarysowane mięśnie to efekt treningów i odpowiedniej diety. Jeśli dodamy tego promienną cerę i urodziwą buzię, otrzymamy dziewczynę idealną? Okazuje się, że choć aktorka i piosenkarka wpisuje się w kanon urody, to i tak ma kompleksy.

Wszystko przez niemiłe komentarze!

Julia Wieniawa pojawiła się ostatnio w podcaście "WojewódzkiKędzierski", gdzie zdradziła, że nie zawsze czuje się piękna, zgrabna, smukła. Ma swoje kompleksy! Zdarzają się bowiem sytuacje, gdy nie prezentuje się korzystnie, choć, jak sama mówi, "niby ma super figurę". Wtedy pojawiają się niemiłe komentarze.

Hejterskie komentarze nie są niestety dla Wieniawy nowością.

Wieniawa jest dorosła i umie sobie radzić z pełnymi jadu komentarzami w sieci. Ale jako dziecko nie miała lekko. W szkole doświadczyła wielu nieprzyjemnych zachowań ze strony rówieśników.

Nie trzeba być osobą popularną, żeby doświadczyć w szkole hejtu. Teraz to się nazywa hejt, kiedyś to po prostu było dokuczanie sobie wzajemne, powstawanie jakichś grupek na Facebookach czy Whatsappach. Obserwuję to też u mojej siostry najmłodszej, to się nadal dzieje, szykanowanie się wzajemne. Nienawiść ze strony dzieciaków chyba była najbardziej bolesna, bo dzieciaki są takie bezwzględne, niestety. To zazwyczaj wychodzi z wychowania z domu, ale to zawsze było, jest i pewnie będzie, bo to byłaby utopia, gdybyśmy myśleli, że ten hejt za dzień się wyłączy, ale mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy zmienić ten świat na lepszy i po prostu nie będziemy na niego pozwalać - mówiła Wieniawa "Super Expressowi".