Julia Wieniawa wbiła się w sukienkę z lateksu! Obcisły krój podkreślił jej wdzięki

Julia Wieniawa w lateksowej sukience

W środę 23 kwietnia odbył się wielki finał programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Na widowni aż zaroiło się od gwiazd, które kibicowały finalistom. Wśród nich nie zabrakło i Julii Wieniawy (26 l.). Obecność piosenkarki za kulisami show nie była przypadkowa. Julka, jak na rasową gwiazdę pop przystało, sama ma dryg do tańca. Podczas finałowego odcinka zatańczyła w duecie z jednym z uczestników. Zaprezentowali piękny układ taneczny do singla Wieniawy - "Kocham".

Jednak zanim widzowie "You Can Dance" i fani młodej artystki zasiedli przed telewizorami, mogli podziwiać zjawiskową kreację Julii Wieniawy. Piosenkarka, którą na Instagramie obserwuje ponad 2,3 miliona internautów, chętnie dzieli się w sieci swoim życiem. 26-latka pokazała również, jak przygotowuje się do dzisiejszego finału. Na instagramowej relacji nie kryła radości, gdy udało jej się wcisnąć w wybraną na ten wieczór kreację!

Piosenkarka wyglądała niczym bogini miłości w obcisłej soczystoczerwonej sukience z ozdobnymi serduszkami. Wybór tej konkretnej kreacji był dobrze przemyślany - nawiązuje bowiem do nowego singla Wieniawy. Sukienka pasowała na nią jak ulał!

Zobacz również: Gwiazdy poczuły wiosnę! Wieniawa owinęła się czarną taśmą, a Woźniak-Starak odsłoniła zgrabne nogi

Julia Wieniawa: Młodsza siostra aktorki poszła w jej ślady

Julia Wieniawa w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio skupiła się na rozwoju kariery muzycznej. Za to na planach filmowych coraz śmielsze kroki stawia inna Wieniawa - młodsza siostra Julki, Alicja Wieniawa-Narkiewicz (21 l.). Mimo młodego wieku ma już na koncie kilka ról, m.in. w serialach "Oko za oko" oraz "Przyjaciółki", gdzie zagrała córkę bohaterki granej przez Małgorzatę Sochę. Alicja Wieniawa-Narkiewicz pojawiła się także w produkcjach takich jak "Apokawixa" czy "Czarna stokrotka".

Choć Alicja tak jak Julia jest aktorką, widzi dla siebie inną ścieżkę kariery niż ta, którą obrała siostra.

Wiem, że porównania są nieuniknione, ale chcę iść swoją drogą. Marzę o teatrze. Nie nadaję się ani do show-biznesu, ani do mediów społecznościowych – mówiła w rozmowie z "Fleszem".

Zobacz również: Julia Wieniawa poleciała do Dubaju. Wzięła ze sobą walizkę za krocie!

Julia Wieniawa: QUIZ. Jak dobrze znasz dorobek polskiej artystki? Pytanie 1 z 8 Paulina, bohaterka, w którą Julia wciela się w "Rodzince.pl", to dziewczyna... Kuby Ludwika Kacpra Tomka Następne pytanie