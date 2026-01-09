Biedronka w ogniu! Ponad 100 strażaków w akcji. "Budynek spalił się całkowicie"

Grzegorz Kluczyński
2026-01-09 7:43

W nocy z czwartku na piątek (8-9 stycznia) w Polanowie, w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie), doszło do pożaru supermarketu sieci Biedronka. Ogień pojawił się na poddaszu budynku przy ulicy Wolności i szybko rozprzestrzenił się na cały obiekt. Kłęby dymu były widoczne z daleka, a akcja gaśnicza trwała całą noc.

Supermarket w Polanowie zniszczony przez ogień. Ewakuacja mieszkańców

Pożar wybuchł w czwartek, 8 stycznia, po godzinie 22:00 na poddaszu budynku. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił, obejmując cały dach budynku handlowego. Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy straży pożarnej z Koszalina i okolic. Akcja gaśnicza była utrudniona ze względu na silne zadymienie. Jeszcze przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się pięciu pracowników. Ze względów bezpieczeństwa strażacy ewakuowali łącznie 20 osób z pobliskich budynków mieszkalnych.

- Wczoraj po godzinie 22:00 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie wpłynęło zgłoszenie o pożarze sklepu przy ulicy Wolności w Polanowie. W momencie dojazdu pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia pożarem objęty był dach budynku handlowego o przybliżonych wymiarach około 45 na 25 metrów – poinformował w piątek rano asp. Dariusz Schacht, rzecznik KW PSP Szczecin. - Na miejsce zdarzenia początkowo zadysponowano 10 zastępów straży pożarnej. W związku z rozwojem sytuacji oraz skalą pożaru siły i środki zostały zwiększone - dodaje strażak.

Ponad stu strażaków w akcji

W piątek o poranku strażacy wciąż dogaszali pożar.

- Budynek supermarketu spalił się całkowicie - dodaje asp. Dariusz Schacht. - Aktualnie na miejscu jest 29 pojazdów straży pożarnej i ponad stu strażaków. Trwa dogaszanie.

Co było przyczyną pożaru Biedronki w Polanowie?

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru supermarketu sieci Biedronka w Polanowie. Policja i straż pożarna prowadzą dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Na ten moment na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

