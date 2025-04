Święta to czas bliskości oraz powrotu do korzeni czy wspólnie spędzonych chwil z rodziną. Dla wielu celebrytów to także moment, w którym chętnie pokazują fanom bardziej prywatne oblicze. Julia Wieniawa, jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, wykorzystała ten czas, by spotkać się z bliskimi, a przy okazji opublikowała na Instagramie uroczy fragment wielkanocnego dnia, w którym nie zabrakło wzruszeń i odrobiny nostalgii.

Julia Wieniawa pokazała siostrę w mediach społecznościowych

W relacji udostępnionej w mediach społecznościowych Julia Wieniawa pokazała, jak wraz z młodszą siostrą Alicją odwiedziły babcię. Podczas spotkania odnowiono wyjątkową rodzinną tradycję, czyli mierzenie wzrostu na framudze drzwi. Nagranie, na którym widać, jak Julia przykłada książkę do głowy siostry i z uśmiechem komentuje jej wzrost.

Jezu, jaka ty jesteś wysoka, kiedy to się stało? - mówi Wieniawa.

Dla wielu obserwatorów zaskoczeniem było pojawienie się Alicji w mediach społecznościowych Wieniawy. Dziewczyna również jest aktorką. Mimo młodego wieku ma już na koncie kilka ról, m.in. w serialach "Oko za oko" oraz "Przyjaciółki", gdzie zagrała córkę bohaterki granej przez Małgorzatę Sochę. Alicja Wieniawa-Narkiewicz pojawiła się także w produkcjach takich jak "Apokawixa" czy "Czarna stokrotka".

Choć korzysta z tego, że nosi dobrze znane nazwisko, nie zamierza iść przez życie w cieniu siostry. W wywiadach podkreśla, że ich różnica wieku oraz odmienne typy urody sprawiają, że nie czują potrzeby porównywania się do Julki. Dodatkowo chce skupić się na budowaniu portfolio, a na relacje w mediach społecznościowych przyjdzie czas.

Nie mam takiej potrzeby, żeby dzielić się każdym aspektem mojego życia. (...) Nie mam jeszcze takiego skilla jak moja siostra. Ona czuje się w tym jak ryba w wodzie. Za mało robię, żeby móc krzyczeć o sobie. Chcę zapracować na swoje imię i wtedy chwalić się fajną robotą - mówiła w "DDTVN" Alicja.

