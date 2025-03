Paulina Smaszcz zaskoczyła młodzieżową stylizacją w "You Can Dance". Wyglądała 30 lat młodziej!

Julia Wieniawa od dawna znana jest ze swojego zamiłowania do mody i luksusowych marek. Jej najnowsza podróż do Dubaju tylko to potwierdza! Gwiazda zaprezentowała na Instagramie swój stylowy bagaż - walizkę od prestiżowego domu mody Louis Vuitton. Ten model kosztuje krocie.

Zobacz też: Tak wygląda nowy dom Boskich w serialu "Rodzinka.pl"! Na bogato!

Julia Wieniawa z bardzo drogą walizką leci do Dubaju

Julia Wieniawa znana jest z tego, że wybiera ubrania oraz dodatki dobrej jakości. Gwiazda chętnie inwestuje w torebki luksusowych marek. W jej szafie znajdziemy akcesoria od takich domów mody, jak YSL, LV, Gucci czy Prada. Takie akcesoria to symbol elegancji i prestiżu, a ich ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy.

To nie pierwszy raz, gdy aktorka prezentuje swoją miłość do ekskluzywnych produktów. Już wcześniej zachwycała fanów stylizacjami, w których pojawiały się elementy od największych światowych projektantów. Buty, torebki czy akcesoria – Julia zawsze wybiera te najlepsze. Na zagraniczny wyjazd Wieniawa zabrała walizkę od Louis Vuitton model Horizon, który kosztuje około 16 tysięcy złotych.

Zobacz też: Julia Wieniawa balowała po Oscarach aż do rana. Bawiła się na całego i nie była sama! Mamy zdjęcia

Dubaj, jako cel podróży, doskonale wpisuje się w jej wizerunek. To miasto słynie z przepychu, luksusowych hoteli, ekskluzywnych butików, a także bajecznych plaż. Wieniawa z pewnością wykorzysta ten czas na odpoczynek, ale i na zaprezentowanie kolejnych modowych inspiracji.

Fani Julii Wieniawy mogą na bieżąco śledzić jej urlop, ponieważ gwiazda chętnie dzieli się swoimi wrażeniami w mediach społecznościowych. Na jej Instagramie pojawiają się zdjęcia z luksusowych hoteli, pięknych plaż i klimatycznych restauracji. Nie brakuje również relacji wideo, w których aktorka pokazuje, jak spędza czas - od ekskluzywnych kolacji, przez relaks przy basenie, aż po odkrywanie najpiękniejszych zakątków miasta.

Zobacz też: Julia Wieniawa promuje nową piosenkę w samej bieliźnie. Tylko spójrzcie na te nagrania!

Zobacz naszą galerię: Julia Wieniawa poleciała do Dubaju. Wzięła ze sobą walizkę za krocie!

Sonda Julia Wieniawa jest dobrą aktorką? TAK NIE NIE WIEM