Julia Wieniawa "teleportuje się" do świata luksusu. Jej torebka jest warta więcej niż mieszkanie wielu Polaków

Hermès Birkin – inwestycja w stylu Wieniawy

Birkin to absolutna legenda świata mody. Model kultowy, luksusowy i dla większości z nas nieosiągalny. Ale Julia Wieniawa najwyraźniej dobrze wie, jak inwestować zarobione pieniądze. Bo kto powiedział, że przyszłość trzeba zabezpieczać w złocie albo nieruchomościach? Skórzana torebka od Hermèsa też może być lokatą kapitału. Zwłaszcza gdy jest w tak żywym kolorze – to już niemal dzieło sztuki.

Zobacz także: Chylińska zauroczona uczestnikiem "Mam Talent". Aż wstyd, jakim epitetem obdarowała Wieniawę

Cena takiej perły? Prawie 140 tysięcy złotych. Tak, dobrze widzicie. To nie błąd, nie dodatkowe zero. To kwota, za którą niektórzy kupują kawalerkę w mniejszym mieście. Inni – solidny samochód, którym można by na te świąteczne obiady dojeżdżać przez kilka kolejnych lat. A Julia… przewiesiła ją przez ramię, jakby to była codzienna shopperka z sieciówki.

Ta torebka to od lat symbol statusu i dobrego gustu. Kolekcjonerski, skórzany, pieczołowicie wykonany – zyskuje na wartości szybciej niż niejeden fundusz. Wieniawa, jak widać, nie tylko śpiewa, gra i tańczy, ale też inwestuje z głową. Torebka tej klasy to nie kaprys – to świadomy wybór.

Zobacz też: Julia Wieniawa poleciała do Dubaju. Wzięła ze sobą walizkę za krocie!

Julia Wieniawa lubi otaczać się pięknymi rzeczami

A to wcale nie jedyny luksusowy model w jej kolekcji. Julia lubi otaczać się pięknymi rzeczami. Trudno się dziwić, jest gwiazdą uwielbiana przez miliony fanów, ma pieniądze, więc i prawo do takich słabości. Ale nie ukrywajmy: gdzieś tam w głębi duszy czujemy lekkie ukłucie zazdrości. Dla wielu z nas taka suma za torebkę to abstrakcja. W świecie, gdzie inflacja zjada wszystko po kolei, perspektywa noszenia na ramieniu równowartości kawalerki może wywołać lekki dreszczyk. A może to po prostu nowy sposób myślenia o luksusie?

Niektórym nawet teleportacja wychodzi szybciej, gdy niesie ich prestiż i… Birkin na ramieniu.

Zobacz też: Gwiazdy poczuły wiosnę! Wieniawa owinęła się czarną taśmą, a Woźniak-Starak odsłoniła zgrabne nogi

Galeria: Kolekcja godna pozazdroszczenia. Przeszperaliśmy Instagrama w poszukiwaniu torebek Julii Wieniawy

Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.