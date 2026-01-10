Czułości na premierze filmu dla najmłodszych. Roxie i Kevin całowali się na ściance

To nie był przypadkowy pokaz. Roxie i Kevin wzięli udział w tej produkcji, użyczając głosów bohaterom polskiej wersji animacji, dlatego ich obecność na premierze miała wyjątkowy, osobisty wymiar.

Roxie i Kevin wciąż tak samo zakochani

Na ściance młode małżeństwo trzymało się za ręce, a w pewnym momencie czule się pocałowało, pokazując, że mimo medialnego zainteresowania i zawodowych obowiązków wciąż są dla siebie najważniejsi. Ich naturalność i swoboda zwróciły uwagę gości i fotoreporterów. Roxie i Kevin nie grali zakochanych – oni po prostu tacy są. Widać było, że dobrze czują się w swoim towarzystwie, a wspólny projekt tylko jeszcze bardziej ich zbliżył.

Czekoladowa mini Roxie i all black Kevina

Roksana Węgiel-Mglej postawiła na kobiecą, ale casualową stylizację. Na premierze zaprezentowała się w obcisłej mini w kolorze czekolady, którą zestawiła z oversize’ową, skórzaną kurtką w nieco jaśniejszym odcieniu. Całość uzupełniła półprzezroczystymi rajstopami i klasycznymi czarnymi szpilkami. Kevin Mglej wybrał z kolei sprawdzoną klasykę. Stylizacja all black – czarny golf, marynarka, eleganckie spodnie i buty – idealnie współgrała z outfitem żony i podkreślała ich spójny wizerunek.

Zobacz też: Rodzinne święta Roksany Węgiel. Wigilia u boku męża, teściów i małego pasierba

Gwiazdy i rodzinna atmosfera na premierze

Na widowni nie zabrakło także innych znanych twarzy rodzimego show-biznesu. Wśród gości pojawili się m.in. Maja Hyży z dziećmi, Monika Mrozowska, Marta Dąbrowska i Sambor Czarnota, Agnieszka i Wojciech Błachowie z dziećmi, Ewelina Serafin, Katarzyna Burzyńska oraz Kamila Kamińska. Premiera miała wyraźnie rodzinny, ciepły charakter.

O czym jest „Miss Moxy. Kocia ekipa”?

"Miss Moxy. Kocia ekipa" to belgijska animacja w reżyserii Vincenta Bala i Wipa Vernooija. Film opowiada historię kotki Moxy, która podczas wakacji oddziela się od swoich opiekunów i wraz z grupą nietypowych kocich przyjaciół wyrusza na pełną przygód misję. To opowieść o przyjaźni, odwadze i współpracy, skierowana do najmłodszych widzów, ale niosąca uniwersalne przesłanie.

Film trafi do kin w całej Polsce 16 stycznia.