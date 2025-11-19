Roxie Węgiel i Kevin Mglej na wielkim ekranie! Kiedy premiera "Miss Moxy. Kocia ekipa"?

rr Materiały prasowe
2025-11-19 13:15

Już 16 stycznia na ekrany kin w całej Polsce wejdzie pełen zwrotów akcji i szalonego humoru film animowany "Miss Moxy. Kocia ekipa". Moxy to rezolutna kotka, która odkrywa świat pełen przygód. Głosu użyczyła jej jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia – Roxie Węgiel. W studiu dubbingowym towarzyszył jej mąż Kevin Mglej, który wcielił się w Maxa. To pierwszy wspólny dubbingowy projekt tej pary. "To bajka o tym, że razem można więcej. I to przesłanie jest bardzo bliskie również nam" – zgodnie podkreślają Roxie Węgiel i Kevin Mglej.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej to jedna z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Zakochani mieli okazję współpracować już ze sobą na niwie muzycznej. Chyba nikt jednak nie spodziewał się, że wokalistka i jej mąż postanowią spróbować swoich sił w filmowym świecie. Już na początku przyszłego roku premierę będzie miała bajka "Miss Moxy. Kocia ekipa", w której usłyszymy ich głosy. Roxie wcieliła się w tytułową kotkę Moxy. Z kolei Kevin – w Maxa, który nie widzi świata poza grami komputerowymi. Chłopak w kluczowym momencie pomaga Moxy i jej przyjaciołom w trudnej sytuacji.

Od razu urzekła mnie główna bohaterka – rezolutna, odważna i trochę zawadiacka Moxy. Jest w niej dużo tego, co kocham w kinie – energii i odwagi. Gdy dowiedziałam się, że film ma muzyczny charakter, po prostu nie mogłam odmówić. To połączenie przygody, humoru i dźwięków, które od razu zapadają w pamięć. A dubbing to zawsze świetna zabawa. Jeszcze lepsza – gdy robi się to z bliską osobą. Spędziliśmy z Kevinem pełen dobrej energii i zabawy czas w studio nagraniowym. Mogliśmy obserwować siebie nawzajem w zupełnie odmiennych rolach, z lekko zmienionymi głosami. Było to dla nas naprawdę ciekawe i inspirujące doświadczenie

– podkreśla Roxie Węgiel.

 Ta historia od razu zdobyła moje serce – przygodowy film pełen humoru i przesłania o zaufaniu i przyjaźni. No i Moxy – nie da się jej nie polubić. Super było spróbować czegoś nowego. To był mój debiut w dubbingu. Świetnie, że mogłem to zrobić u boku Roksany. Jeszcze lepiej było widzieć, jak nasze głosy ożywiają postaci na ekranie. Muszę przyznać, że w studiu bawiłem się przednio! Nie wiedziałem, że robienie dubbingu to takie fajne zajęcie. Mam nadzieję, że podołałem i że przede mną więcej takich projektów

– dodaje Kevin Mglej.

Miauczy, śpiewa i na drzewa zwiewa – taka właśnie jest zadziorna kotka Moxy! Jej beztroskie życie domowego pupila wywraca się do góry łapami, gdy wyjeżdża na wakacje za granicę i wpada w ręce żądnej sławy Rity. Właścicielka farmy ma jeden cel – zrobić z Moxy gwiazdę telewizyjnego show! Czy kotce uda się uciec i stawić czoła pełnej przygód podróży po nieznanym świecie?

Moxy ma wszystko: ukochaną opiekunkę Josie, ulubioną rozrywkę (dokuczanie psom i ptakom!) i niezawodną kocią ekipę. Razem rządzą podwórkiem! Sielanka kończy się, gdy porwana z rodzinnych wakacji kotka trafia w szpony Rity. Przebiegła właścicielka farmy odkrywa muzyczne zdolności Moxy. Od teraz zrobi wszystko, by kotka została gwiazdą programu „Zwierzęta Mają Talent”. Światła fleszy? Kamery? Duety z psem?! Moxy musi wiać! Jest tylko jeden problem – na pomoc ruszają… niezdarny buldog Brutus i przemądrzały ptak Ayo. Szanująca się kotka ma polegać na psie i ptaku? Gorzej być nie może! Czy nietypowe trio zdoła połączyć siły, by przechytrzyć Ritę i dotrzeć do celu? Jedno jest pewne – przed nimi podróż wymagająca odwagi, sprytu i współdziałania!

"Miss Moxy. Kocia ekipa" to pełna zwrotów akcji i szalonego humoru bajka, która zachwyci całą rodzinę! Już od 16 stycznia 2026 r. będzie można obejrzeć ja w kinach w całej Polsce.

Producentami filmu są Phanta Animation oraz BosBros. Za jego dystrybucję w Polsce odpowiada zaś Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. 

Roxie Węgiel i Kevin Mglej w nowej roli
21 zdjęć
Kevin Mglej
ROXIE WĘGIEL