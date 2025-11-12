20-letnia Roxie Węgiel sprawdza się w roli macochy. Dokazuje z synkiem Kevina Mgleja, aż miło!

Roksana "Roxie" Węgiel i Kevin Mglej już jakiś czas temu sformalizowali swój związek. Szczęśliwe małżeństwo nie zawsze spędza czas tylko we dwoje, bo towarzyszy im również syn z poprzedniego związku mężczyzny. 20-letnia piosenkarka w roli macochy sprawdza się wyśmienicie. Na najnowszych, uroczych zdjęciach, widać jak dokazuje z chłopcem. - Taka codzienność - podpisała Roxie Węgiel.

20‑letnia Roksana Węgiel, znana również jako Roxie Węgiel, opublikowała niedawno na Instagramie słodką relację z rodzinnego spaceru. Towarzyszyli jej mąż Kevin Mglej oraz jego syn z poprzedniego związku, co media zinterpretowały jako znak, że piosenkarka powoli odnajduje się w roli… macochy. Roksana i Kevin poznali się przy okazji współpracy nad albumem, a w 2024 roku para wzięła ślub, co wywołało sporo kontrowersji ze względu na wiek wokalistki oraz fakt, iż Kevin ma już syna z poprzedniego związku. Zdaniem internautów, najnowsze zdjęcia z jesiennego spaceru dowodzą, że to nie tylko relacja romantyczna, lecz także codzienna rzeczywistość wspólnego życia, której częścią staje się wychowanie dziecka. To przy okazji pstryczek w nos wszystkich niedowiarków, którzy niezbyt dobrze życzyli tej parze. Tymczasem Węgiel i Mglej świetnie czują się w swoim towarzystwie.

- Taka codzienność - napisała krótko Roxie Węgiel na Instagramie, publikując kilka ujęć ze wspólnego spaceru.

Choć sama wokalistka nie wygłasza nagłówków typu "zostałam macochą", media zauważają, że jej obecność obok Kevina i jego syna wygląda na świadome budowanie więzi rodzinnej. Relacja pozwala też zobaczyć Roxie Węgiel w mniej wyreżyserowanej odsłonie: kurtka, jesienna aura, uśmiech i chwile spędzane z najbliższymi. Szczegóły poniżej.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej stoją przed wieloma wyzwaniami. W sieci mnóstwo różnych komentarzy

Przypomnijmy, że Kevin Mglej był wcześniej związany z aktorką Malwiną Dubowską. W styczniu 2020 roku na świat przyszedł ich syn, William. Tekściarz i aktorka byli zaręczeni, lecz ich relacja rozpadła się przed planowanym ślubem. Teraz Mglej jest z Roxie Węgiel, z którą powiedział sobie uroczyste "tak" w 2024 roku. Oczywiście zakochani, funkcjonujący w polskim show-biznesie, muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym różnymi komentarzami, nie zawsze przychylnymi. Do tej pory jednak pokazują, że nieprzesadnie przejmują się krytyką i po prostu robią swoje. "Małżeństwo nie jest proste. Z tobą – z tobą jest banalnie proste", stwierdził ostatnio Kevin Mglej. Fani życzą parze, by już tak zawsze pozostało.

