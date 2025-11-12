20-letnia Roxie Węgiel sprawdza się w roli macochy. Dokazuje z synkiem Kevina Mgleja, aż miło!

20‑letnia Roksana Węgiel, znana również jako Roxie Węgiel, opublikowała niedawno na Instagramie słodką relację z rodzinnego spaceru. Towarzyszyli jej mąż Kevin Mglej oraz jego syn z poprzedniego związku, co media zinterpretowały jako znak, że piosenkarka powoli odnajduje się w roli… macochy. Roksana i Kevin poznali się przy okazji współpracy nad albumem, a w 2024 roku para wzięła ślub, co wywołało sporo kontrowersji ze względu na wiek wokalistki oraz fakt, iż Kevin ma już syna z poprzedniego związku. Zdaniem internautów, najnowsze zdjęcia z jesiennego spaceru dowodzą, że to nie tylko relacja romantyczna, lecz także codzienna rzeczywistość wspólnego życia, której częścią staje się wychowanie dziecka. To przy okazji pstryczek w nos wszystkich niedowiarków, którzy niezbyt dobrze życzyli tej parze. Tymczasem Węgiel i Mglej świetnie czują się w swoim towarzystwie.

- Taka codzienność - napisała krótko Roxie Węgiel na Instagramie, publikując kilka ujęć ze wspólnego spaceru.

Choć sama wokalistka nie wygłasza nagłówków typu "zostałam macochą", media zauważają, że jej obecność obok Kevina i jego syna wygląda na świadome budowanie więzi rodzinnej. Relacja pozwala też zobaczyć Roxie Węgiel w mniej wyreżyserowanej odsłonie: kurtka, jesienna aura, uśmiech i chwile spędzane z najbliższymi. Szczegóły poniżej.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej stoją przed wieloma wyzwaniami. W sieci mnóstwo różnych komentarzy

Przypomnijmy, że Kevin Mglej był wcześniej związany z aktorką Malwiną Dubowską. W styczniu 2020 roku na świat przyszedł ich syn, William. Tekściarz i aktorka byli zaręczeni, lecz ich relacja rozpadła się przed planowanym ślubem. Teraz Mglej jest z Roxie Węgiel, z którą powiedział sobie uroczyste "tak" w 2024 roku. Oczywiście zakochani, funkcjonujący w polskim show-biznesie, muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym różnymi komentarzami, nie zawsze przychylnymi. Do tej pory jednak pokazują, że nieprzesadnie przejmują się krytyką i po prostu robią swoje. "Małżeństwo nie jest proste. Z tobą – z tobą jest banalnie proste", stwierdził ostatnio Kevin Mglej. Fani życzą parze, by już tak zawsze pozostało.

Zobacz galerię zdjęć: Roxie Węgiel i Kevin Mglej weszli na kolejny etap związku. Podzielili się ważnymi wieściami!

Sonda Czy uważasz, że Roksana Węgiel zbyt wcześnie zdecydowała się na małżeństwo? TAK. Zdecydowanie jest za młoda na tak poważną i wiążącą decyzję NIE. Wiek nie ma znaczenia, najważniejsze jest uczucie i dojrzałość emocjonalna