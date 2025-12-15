Gwiazdy na premierze. Kurdej-Szatan przyszła sama, a Wieniawa przyprowadziła młodszą siostrę

Gwiazdy na premierze. Maria Sadowska pojawiła się z córką

Grudzień to nie tylko czas świątecznych przygotowań, ale również wielu imprez i premier. W ostatnich tygodniach gwiazdy polskiego show-biznesu miały wiele okazji do zapozowania na ściance. W poniedziałkowy wieczór w warszawskim IMAX-ie odbył się specjalny, przedpremierowy pokaz filmu "Avatar: Ogień i popiół". Jest to trzecia części filmowej serii w reżyserii Jamesa Camerona.

W kinie pojawiło się wiele znanych twarzy. Część gwiazd przybyła na wydarzenie w towarzystwie bliskich. Maria Sadowska (49 l.) postanowiła spędzić ten wieczór razem z córką. Ze związku z muzykiem Adrianem Łabanowskim doczekała się dwójki dzieci - 13-letniej Lilii oraz 10-letniego Iwo. Artystka pilnuje prywatności swoich dzieci i rzadko zabiera je na branżowe wydarzenia.

Julia Wieniawa wzięła siostrę na premierę!

Z kolei Julia Wieniawa (26 l.) zabrała na premierę swoją najmłodszą przyrodnią siostrę. W przeciwieństwie do Sadowskiej, młoda piosenkarka coraz chętniej pojawia się na imprezach razem z siostrami. 22-letnia Alicja Wieniawa od kilku lat sama rozwija się jako aktorka. 13-letnia Kornelia razem ze starszą siostrą wystąpiła niedawno w kampanii marki biżuteryjnej. Czy oznacza to, że kolejna siostra gwiazdy zrobi karierę w show-biznesie?

Na poniedziałkowej premierze "Avatar: Ogień i popiół" pojawiły się również inne gwiazdy. Solo przyszły m.in. Barbara Kurdej-Szatan (40 l.), Katarzyna Glinka (48 l.) i Maja Hyży (36 l.). Nie zabrakło również panów, w tym Marka Włodarczyka (71 l.), Patryka Pniewskiego (34 l.) czy Dawida Wolińskiego (48 l.).

