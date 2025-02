Maria Sadowska pokazała, jak mieszka. Niemal nigdy tego nie robi! "Jak wam się podoba nowy salon?"

Maria Sadowska w sieci raczej nie pokazuje wnętrz, w których mieszka z rodziną i odpoczywa po pracy. Teraz zrobiła wyjątek. Wszystko przez to, że korzystając z nieobecności najbliższych, wykonała metamorfozę salonu.

Gdy jej rodzina wyjechała na ferie do Egiptu, Sadowska spędzała czas w szpitalu, a kiedy ją wypisano, postanowiła zająć się domem, w którym zastała ciszę i porządek.

Sadowska pod koniec stycznia dała znać, że wylądowała w szpitalu.

Sadowska nie zdradziła, co było powodem hospitalizacji. Kilka dni później była już w domu, pustym domu - trzeba dodać. Jej mąż i dwójka dzieci wyjechali do Egiptu. Sadowską wycieczka ominęła przez kłopoty ze zdrowiem. 48-letnia gwiazda postanowiła więc zająć się aranżacją salonu.

Dziś moja kochana mamusia odwiozła mnie do domu . (...) moja kochana banda pojechała na ferie (...) do Egiptu. Miałam jechać z nimi, no ale wiadomo, zamiast tego byłam w szpitalu. Ale nie ma tego złego, w domu mam przez chwilę jeszcze ciszę i porządek, przearanżowałam trochę salon na pocieszenie (nowe dywany, bo stare nasza Lunka doprowadziła do kontrowersyjnego stanu) i będę się jeszcze przez dwa dni cieszyła ciszą, samotnością i spokojem, siedząc na mojej ukochanej kanapie (...). Jak wam się podoba nowy salon? - zapytała Sadowska swoich fanów na Instagramie.