Tak mieszka Klaudia El Dursi! Internauci obejrzeli jej apartament i komentują na potęgę

Klaudia El Dursi jest mamą dwóch dorastających chłopców, a teraz spodziewa się jeszcze trzeciego dziecka. Modelka razem z rodziną zajmuje przestronny, pięknie urządzony i wykończony naprawdę na bogato 150-metrowy apartament. Mieszkanie wygląda jak elegancki, 5-gwiazdkowy hotel, ale internauci i tak znaleźli jego minusy.

Co im się spodobało, a co wywołało odrazę?

Ostatnio na instagramowym profilu Klaudii El Dursi pojawiło się nagranie (znajdziecie je niżej), w którym gwiazda telewizji pokazała niemal każdy kąt swojego bajecznego lokum.

Niczego przez internautami nie ukrywała i wyraziła gotowość do odpowiedzi na każde pytanie:

Tak samo jak ja wielu z Was pokochało kolor mojej kuchni, to NCS 2005-Y4OR. Na podłodze żywica, kolor NCS S 1505-Y40R. Wyspa i blaty w kuchni, to spiek kwarcowy Calacatta Gold. Wezgłowie za łóżkiem w sypialni to panele z alkantary wykończone listwami meblowymi w kolorze złotym, a w korytarzu to panele meblowe przecięte szprosem z mosiądzu. Jak macie jeszcze jakieś pytanie, to śmiało! Na wszystkie odpowiem.