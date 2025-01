Klaudia el Dursi w ciąży "uczy się odpuszczania". Tym razem musiała poradzić sobie z awarią w domu

Klaudia El Dursi marzy o dużej rodzinie

Pod koniec grudnia Klaudia El Dursi gościła w programie "Dzień Dobry TVN". Szczęśliwa i mocno wzruszona gwiazda poinformowała, że spodziewa się trzeciego dziecka. Modelka marzyła o dużej rodzinie i teraz spełnia swoje pragnienia.

Celebrytka pierwszy raz została mamą, gdy miała 19 lat. W 2009 roku na świat przyszedł jej syn Dawid. Jest to dziecko z poprzedniego związku. Obecnie gwiazda jest w wieloletnim związku z Jackiem Leszczyńskim. Kiedy miała 25 lat, na świat przyszedł drugi syn kobiety, Jan. Dodajmy, że z ojcem pierwszego chłopca, Klaudia utrzymuje dobre stosunki.

Pod koniec grudnia 2024 roku od tysięcy fanów płynęły gratulacje. Klaudia el Dursi w programie "Dzień Dobry TVN" wyjawiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.

Jestem w takim niezwykłym czasie w moim życiu. Nie przyszłam tu sama, niosę ze sobą ogromną, małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w wyjątkowym stanie, bo błogosławionym i niedługo będę mamą po raz trzeci - mówiła.

Klaudia el Dursi uczy się odpuszczać. Jednak ostatnio musiała walczyć z usterką

Wiadomo już, że prezenterka chce sobie zrobić dłuższą przerwę od pracy i zadbać o zdrowie. Klaudia zdradziła bowiem, że zabraknie jej nie w jednym, ale dwóch sezonach "Hotelu". W "Dzień Dobry TVN" przedstawiła swoją następczynię. Jest nią piękna modelka - Edyta Zając.

Obecnie Klaudia el Dursi "uczy się odpuszczania". W swoich mediach społecznościowych wyznała, że jest perfekcjonistką, ale teraz chce zwolnić tempo, dlatego nie układa sobie włosów, więcej wypoczywa i zdecydowała się nawet na pomoc kuchenną. Fani modelki wiedzą, że Klaudia uwielbia gotować, jednak jak sama wyznała, pierwszy trymestr był dla niej trudny, dlatego w kuchni pomaga jej Termomix.

Przypomnijmy, że w 2023 roku el Dursi przeprowadziła się z olbrzymiej willi do luksusowego apartamentu w centrum Bydgoszczy. W całym wnętrzu króluje beż oraz inne odcienie ziemi, a wyjątkowego klimatu dodaje ciepłe oświetlenie, które jest ozdobą samą w sobie. Dodatkowo w salonie rządzi biel i złote dodatki, a przytulności dodaje modułowa sofa, która zachęca do relaksu. Z kolei kuchnia jest przedłużeniem salonu. W sercu domu, Klaudia skusiła się na elektryczne szafki, jednak okazuje się, że teraz tego żałuje. W najnowszym filmiku na Instastories modelka wyznała, że ma chwilową przerwę w dostawie prądu, a co za tym idzie, nie jest w stanie otworzyć... szafek, w którym jak się okazało, był schowany znany robot kuchenny. Mamy nadzieję, że ostatecznie modelka zdążyła z obiadem.