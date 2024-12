Hanna Śleszyńska szaleje na zakupach przed świętami. Kupiła majtki i kieliszki... a to dopiero początek! Dużo zdjęć

Klaudia El Durski spodziewa się trzeciego dziecka

W sobotni poranek Klaudia El Durski gościła w programie "Dzień Dobry TVN". Szczęśliwa i wybitnie wzruszona gwiazda poinformowała, że spodziewa się trzeciego dziecka. Modelka od dawna marzyła o dużej rodzinie.

Wychowuje już dwóch nastoletnich chłopców. Pierwszego syna urodziła, gdy miała zaledwie 19 lat. Z ojcem dziecka rozstała się gdy chłopiec nie miał jeszcze roku. Młodszy z synów jest owocem ze związku z obecnym partnerem celebrytki, Jackiem Leszczyńskim.

Jestem w takim niezwykłym czasie w moim życiu. Nie przyszłam tu sama, niosę ze sobą ogromną, małą miłość, która dorasta we mnie. Jestem w wyjątkowym stanie, bo błogosławionym i niedługo będę mamą po raz trzeci - mówiła na antenie "Dzień Dobry TVN".

"Hotel Paradise" z nową prowadzącą!

Klaudia El Durski skupia się teraz na rodzinie. Oznacza to, że musi odłożyć na bok część zawodowych obowiązków. Od lat związana jest z TVN i dzisiaj jest jedną z największych gwiazd stacji. Karierę rozpoczęła dzięki udziałowi w "Top Model" - to właśnie ten program okazał się jej przepustką do show-biznesu. Jest też związana z programem "Hotel Paradise". Jako prowadząca show cieszy się sporą sympatią widzów.

Wiadomo już, że prezenterka chce sobie zrobić dłuższą przerwę od pracy. Zdradziła bowiem, że zabraknie jej nie w jednym, ale dwóch sezonach "Hotelu". W "Dzień Dobry TVN" przedstawiła swoją następczynię. Jest nią inna piękna modelka - Edyta Zając.

Trochę czuję się w obowiązku, żeby poinformować, że zbliżające się nowe dwa sezony "Hotelu Paradsie" niestety odbędą się beze mnie. (...) Oddaję mój program w najlepsze ręce, jakie tylko mogłabym sobie wymarzyć, także może zaprośmy Edytę - powiedziała El Dursi.

Edyta Zając powiedziała z kolei, że o przejęciu roli prowadzącej dowiedziała się zaledwie... dwa dni wcześniej!

Klaudia El Dursi jest w ciąży