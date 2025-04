Aldona Orman ciężko chorowała. Teraz pokazała się na czerwonym dywanie z dorastającą córką. To czysta mama!

Aldona Orman wiele przeżyła, ale teraz znów pojawia się na czerwonym dywanie. Gwiazda "Klanu" kilka razy była bliska śmierci. Na szczęście mogła liczyć na doskonałą opiekę lekarską. W październiku 2023 r. pękł jeden z tętniaków w głowie aktorki.

Wszystko rozegrało się na planie "Klanu", gdzie 56-latka wciela się w Barbarę Milecką. Natychmiast wezwano pogotowie. Gwiazda musiała poddać się operacji. Wtedy okazało się, że miała aż cztery tętniaki. Październikowa operacja nie była ostatnią.

W lipcu 2024 r. aktorka znów musiała iść po nóż.

Orman ledwo uszła z życiem

Aldona Orman wiele przeszła, ale jest dobrej myśli.

Trzecia operacja tętniaka mózgu za mną! Z całego serca dziękuję wyjątkowemu, niesamowicie zdolnemu, Mistrzowi w swojej dziedzinie, prof. Michałowi Zawadzkiemu za przeprowadzenie, kolejny raz, tak precyzyjnej i trudnej operacji w mojej głowie. Jego profesjonalizm, spokój, olbrzymia wiedza sprawiły, że czułam się bezpiecznie! - pisała Orman w wakacje zeszłego roku.

Teraz wróciła już do zdrowia, a nawet pokazała się na czerwonym dywanie. I to nie sama, a z dorastającą córką u boku!

Aldona Orman ma blisko 17-letnią córkę. Podobna do mamy?

Panie razem stawiły się na premierze spektaklu "Pułapka". Pozowały do zdjęć, obejmując się i szeroko uśmiechając do reporterów. Aldona aż promieniała! Jej córka wydaje się dużo bardziej nieśmiała od znanej mamy, ale trzeba przyznać, ze obie prezentowały się pięknie.

Orman miała na sobie czarny garnitur z modnymi, luźnymi spodniami, a jej córka postawiła na mini i koronkową bluzkę. Uwagę zwracały jej długie nogi obute w lakierki na wysokich obcasach.

Aldona została mamą niemal 17 lat temu - w 2008 r. Córkę urodziła jako 40-latka i dała jej wyjątkowe imię - Idalia. Dziewczyna jest utalentowana muzycznie, co pokazała, biorąc udział w niemieckiej wersji "The Voice Kids". Ale to nie wszystko! Idalia nagrywa, brała też udział w wielu międzynarodowych konkursach muzycznych.

Pasja do śpiewania zaczęła się praktycznie dzięki mamie, ponieważ jak byłam bardzo malutka, to żebym zasnęła, puszczała mi Mozarta dla bobasów. I chyba przez to właśnie moje życie zaczęło się wiązać z muzyką. Niedawno była premiera mojego pierwszego singla i cały czas wyświetlenia rosną. Więc muzyka na pewno nigdy mnie nie odstąpi w życiu i cały czas będziemy się dalej rozwijać - mówiła Idalia agencji Newseria.

Znana mama co jakiś czas chwali się Idalią w sieci.

Jestem niesamowicie dumna z mojej córki! Jej ciężka praca i pasja przynoszą fantastyczne efekty - ponad 180 tys. wyświetleń w dwa tygodnie na YouTubie! "I will always". To niesamowite widzieć, jak rozwija się w tym, co kocha. Każdy kolejny sukces to dla niej ogromna motywacja do dalszej pracy i twórczości. Kocham Cię, moja utalentowana dziewczyno - pisała Orman na swoim instagramowym profilu pod koniec zeszłego roku.

