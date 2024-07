Gwiazda "Klanu" pokazała zdjęcie ze szpitala. Co się stało?

Co za stroje!

Muzyczny QUIZ. Podajemy utwór, a ty starasz się dopasować do niego wykonawcę

Aldona Orman ma za sobą trudną walkę o zdrowie, ale to nie koniec. Wygląda na to, że przed nią długa droga do odzyskania pełnej formy. W październiku pękł jeden z tętniaków w głowie aktorki. Wszystko rozegrało się na planie "Klanu", gdzie 56-latka wciela się w Barbarę Milecką. Natychmiast wezwano pogotowie. Gwiazda musiała poddać się operacji. Wtedy okazało się, że miała aż cztery tętniaki. Październikowa operacja nie była ostatnią.

Co się dzieje z Aldoną Orman? Na co choruje gwiazda "Klanu"?

Aldona Orman walczy z tętniakami głowy. Teraz na swoim instagramowym profilu dała znać o wyniku kolejnej hospitalizacji. Aktorka znów musiała iść pod nóż. Wdzięczna pacjentka gorąco podziękowała zespołowi, który się nią opiekował.

Zobacz także: Najpierw twarz, teraz nogi. Małgorzata Rozenek-Majdan w ogniu krytyki

"Trzecia operacja tętniaka mózgu za mną! Z całego serca dziękuję wyjątkowemu, niesamowicie zdolnemu, Mistrzowi w swojej dziedzinie, prof. Michałowi Zawadzkiemu za przeprowadzenie, kolejny raz, tak precyzyjnej i trudnej operacji w mojej głowie. Jego profesjonalizm, spokój, olbrzymia wiedza sprawiły, że czułam się bezpiecznie!" - zaczęła Orman.

Aldona Orman po operacji. Aktorka z "Klanu" bardzo cierpi

Gwiazda jest dobrej myśli. "I wiem, że za kilka dni będzie wszystko dobrze! Pomimo iż na razie mam znowu straszne bóle i zawroty głowy. Ogromne podziękowania kieruję również dla wybitnego doktora Artura Zaczyńskiego - ordynatora oddziału neurochirurgii i dla jego wspaniałego zespołu za opiekę oraz dla świetnego neurochirurgia Bartosza Czapskiego! Instytut MSWiA to świetny szpital z wysoce wykwalifikowanym zespołem i najwyższej klasy sprzętem medycznym służącym pacjentom! Dziękuję za wszystko" - podkreśliła wzruszona Orman.

Zobacz także: Nie ma litości dla Chajzera. "Kwota na kontrakcie zmieniła jego podejście do 'godności'"

Gdzie grała Aldona Orman?

Aldona Orman najbardziej kojarzona jest z rolą w "Klanie", ale grała też w serialach "Życie jak poker", "Adam i Ewa", "Plebania", "Ojciec Mateusz" czy "Dobre i na złe".

Zobacz więcej zdjęć. Fatalne wieści o Aldonie Orman. Miał być jeden tętniak, a są... cztery! Życie gwiazdy "Klanu" w rękach lekarzy

Aldona Orman: Gwiazdę „Klanu” czeka operacja kolejnego tętniaka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.