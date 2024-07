Nie ma litości dla Chajzera. "Kwota na kontrakcie zmieniła jego podejście do 'godności'"

Filip Chajzer w listopadzie skończy 40 lat. Czy to odpowiedni wiek, aby zacząć walczyć w Fame MMA? Według dziennikarza jak najbardziej. Choć jakiś czas temu Chajzer otwarcie mówił, że nigdy tego nie zrobi. Wówczas nie przekonywała go nawet myśl o siedmiocyfrowej kwocie, jaką mógłby zgarnąć, biorąc udział w wydarzeniu.

Buńczuczne uwagi Chajzera wypomniał mu teraz Arkadiusz Tańcula, znany jako Aroy. 35-latek uchodzi za weterana walk, a hobbystycznie pojawia się w serialach. I nie ma najlepszego zdania o podejściu dziennikarza do zmagań w klatce. Już wiadomo, że Chajzer 31 sierpnia na ringu spotka się z Gimperem, youtuberem, choć kilka miesięcy temu otwarcie mówił, że do podobnej akcji nigdy nie dojdzie. Roli miały nie grać nawet oferowane mu duże pieniądze.

Chajzer zarzekał się, że nie będzie walczył. Nawet za astronomiczną kwotę

Blisko 40-letni gwiazdor mówił w rozmowie z Kubą Wojewódzkim: - Co się dzieje, to jest jakiś świat w świecie. Nie walczę. Daj mi spokój, jeszcze jakaś godność jest...

W podcaście Wojewódzkiego i Kędzierskiego wyznał, że za udział w walce proponowano mu aż milion złotych. Wtedy nie skorzystał, teraz zmienił zdanie. Ale to, co powiedział o godności, nie brzmi najlepiej w kontekście planowanego wydarzenia. - Podziękuję. Zarobię innymi sposobami - mówił w grudniu zeszłego roku.

Chajzer i jego biznesy. Na czym on zarabia?

Czy plan dziennikarza nie wypalił? Chajzer od tamtego czasu zniknął z TVN-u, wydał książkę i otworzył budkę z kebabem (który ma mieć zadziwiające moce!). Wydaje się więc, że jest na fali. Może właśnie dlatego zdecydował się jednak powalczyć?

Tańcula krytykuje Chajzera. Ma rację?

Teraz do decyzji Chajzera, by jednak zapomnieć o godności i zgodzić się na walkę za pieniądze, odniósł się Tańcula. - Prędzej czy później każdy będzie chciał walczyć w Fame (...), więc nie jestem zaskoczony. Chajzer nie jest też pierwszym celebrytą, który najpierw zarzekał się, że nie stanie na ringu, a później zdecydował się walczyć. W wywiadzie dla Kuby Wojewódzkiego mówił, zapytany o walkę, że "ma jeszcze trochę godności", a jednak kwota na kontrakcie zmieniła jego podejście do "godności" - krytykował dziennikarza w rozmowie z Plotkiem.

Zawodnik nie miał dla prezentera litości. - Zgodnie z tym, co powiedział u Wojewódzkiego, powinien wyjść do walki pod pseudonimem "Ursynowska Maczuga", skoro już jest taki słowny i honorowy.

I dodał: - Mam nadzieję, że Chajzer podejdzie do tego z głową i da show. Powinien przygotować się do konferencji i przeanalizować, na czym polega cała konwencja, ponieważ na pierwszej konferencji raczej zachowywał się jak boomer, który trafił nie do swojego świata. Niech Chajzer przestanie udawać grzecznego i wtopi się w konwencję, a na pewno zagrzeje miejsce na dłużej. Bo obecnie nawet kwadratowy Diablo Włodarczyk lepiej daje radę niż on.

Filip Chajzer nie przestaje zaskakiwać. Jego kebab uzdrowił chłopca?