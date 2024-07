Filip Chajzer ma problem. Kolejna osoba sypie oskarżeniami

Filip Chajzer do niedawna prowadził fundację "Taka Akcja". Pod koniec maja zdecydował, że zamyka ją (ale w mediach społecznościowych wciąż ma swoje profile), a wszystko przez oskarżenia o to, że suma zebrana na leczenie chorego dziecka nie trafiła do jego opiekunów w pełnej kwocie. O potencjalnych nieprawidłowościach pisał serwis Goniec. Teraz na stronie goniec.pl można znaleźć kolejne doniesienia. O co chodzi?

Fundacja Filipa Chajzera "Taka Akcja". Kolejne oskarżenia

Według serwisu Goniec "Taka Akcja" miała nie wypłacić 250 tys. zł, które zebrano dla dziecka z guzem mózgu. Wcześniej informowano o kobiecie, która oskarżyła fundację o niewypłacenie całości z zebranych 350 tys. zł. Fundusze miały zostać przeznaczone na leczenie jej chorego dziecka, lecz do niej miały trafić częściowo. Sprawą zajęła się prokuratura. Dyrektor wykonawczy fundacji "usłyszał zarzuty przywłaszczenia ponad 700 tys. zł z konta fundacji" poinformował goniec.pl.

- Jesteśmy jednymi z tych, którzy nie otrzymali żadnych pieniędzy. Prawdę mówiąc, czekałam na kontakt ze strony prokuratury, pani reprezentującej fundację bądź też pana Chajzera. Niestety. Smutne to i bardzo słabe - skomentowała sprawę mama chorego chłopca. Kobieta uważa, że jej syn zasługuje na wyjaśnienia i informację o tym, czy pieniądze, które wpłacali darczyńcy, sfinansują leczenie dziecka.

Co na to Filip Chajzer? Zapytaliśmy

"Moja fundacja została okradziona, a strona www zablokowana. Sprawę zgłosiłem do prokuratury. Regularnie do dziś stawiam się na przesłuchaniach na policji. Przekazuję również rachunki wysyłane przez panią Monikę [pierwsza z kobiet, która zgłosiła potencjalne nieprawidłowości dotyczące działań fundacji - przyp. autora]" - pisał Filip Chajzer na swoim facebookowym profilu jakiś czas temu. Informował też: "Aktualnie kończę z pomocą komukolwiek poza sobą, no i jak Polskę kocham, to już chyba mi powoli starczy".

Poprosiliśmy Filipa Chajzera i jego menadżerkę o komentarz do sprawy, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dziennikarz wcześniej rozmawiał z Pudelkiem. Stwierdził, że "odkąd dowiedział się o nieprawidłowościach, sam zgłosił się do prokuratury i z nią współpracuje. Nazwał też całą sytuację 'bardzo trudną'".

Wszystkie biznesy Filipa Chajzera. Kebab i dziennikarstwo to nie wszystko!