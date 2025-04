Nie do wiary jak dziś wygląda dziecięca gwiazda! Dosłownie kipi seksapilem

Jeszcze kilkanaście lat temu była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych twarzy w polskiej telewizji. Misheel Jargalsaikhan, pochodząca z Mongolii aktorka, skradła serca widzów w roli Zosi Kwiatkowskiej w "Rodzinie zastępczej". Była nie tylko ulubienicą publiczności. Po zakończeniu przygody z serialem na jakiś czas wycofała się z brylowania na show-biznesowych eventach– teraz wraca w wielkim stylu, a jej metamorfoza robi ogromne wrażenie.

Misheel Jargalsaikhan zachwyciła przemianą na show-biznesowym evencie

Misheel Jargalsaikhan pojawiła się niedawno na imprezie Philippa Pleina. Znany projektant otworzył bowiem butik z luksusową odzieżą w samym centrum Warszawy. Na wydarzeniu prócz Misheel pojawił się także tłum innych gwiazd, między innymi Krzysztof Gojdź, Kaja Misiewicz, Highbart, Nicol Pniewska, Krzysztof Rutkowski, Marcin Łopucki, Ewelina Ruckgaber czy Wojciech Kucina.

Misheel na imprezie pojawiła się w czarnej sukience z głębokim dekoltem oraz skórzanej kurtce. Aktorka nie zapomniała o perfekcyjnie wykonanym makijażu oraz doskonałej fryzurze. Trzeba przyznać, że wyglądała jak milion dolarów!

Historia Misheel Jargalsaikhan to nie tylko opowieść o przemianie z dziecięcej gwiazdy w olśniewającą kobietę. To również dowód na to, że czasami warto zejść ze sceny, by wrócić z jeszcze większą siłą. Jej obecny wizerunek kipi seksapilem, dojrzałością i elegancją. Dla wielu z nas Misheel zawsze pozostanie Zosią z "Rodziny zastępczej", ale dziś pokazuje, że jej możliwości sięgają znacznie dalej.

